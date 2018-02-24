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24 февраля 01:25

Сеть продолжают наводнять фейки о гибели российских бойцов ЧВК в Сирии

В Сети продолжают появляться новые подробности о гибели российских добровольцев из ЧВК «Вагнера», которые при этом не проходят проверку подлинность.

В Сети продолжают появляться новые подробности о гибели российских добровольцев из ЧВК «Вагнера», которые при этом не проходят проверку подлинность. Самые разные источники продолжают «вбрасывать» небылицы относительно личностей погибших и их количества.

Так, своим материалом о ЧВК «Вагнера» отметилось и издание «Ридус», включившее в список погибших бойцов казака Алексея Митина, который якобы стал жертвой авианалета проамериканской коалиции в ночь с 7 на 8 февраля. В материале, в частности, говорится о грядущих похоронах бойца.

В отличие от других фейковых историй, в которых в «вагнеровцы» записывали давно погибших добровольцев, в данном случае дело обстоит несколько иначе. Алексей Митин действительно скончался 15 февраля этого года. Правда, произошло это во 2-й инфекционной больнице в Москве, а причиной смерти стала острая пневмония, вызванная ВИЧ. Более того, в самом медучреждении рассказали, что больной попал в клинику еще в январе, то есть задолго до атаки коалиции США на российских добровольцев.

И, к сожалению, подобный материал, опубликованный изданием «Ридус», является далеко не единственным – к данному моменту Сеть буквально наводнили фейковые новости, авторы которых всеми силами пытаются поднять свою популярность за счет недавней трагедии. 

Так, одним из самых «усердных» распространителей фейковых новостей является известный российский блогер Эль-Мюрид (настоящее имя – Анатолий Несмиян). Так, на днях он заявил, что среди погибших в Дейр-эз-Зоре оказались российские бойцы Евгений Баранников и Эдуард Гилязов. После проверки обнародованных данных оказалось, что эти граждане РФ действительно погибли, однако произошло это несколько лет назад на Донбассе.

Важно отмечать, что уже давно имеется официальная информация о точном количестве погибших российских бойцов – по словам главы «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, под ударами коалиции США погибли 14 российских военных специалистов. Поэтому все остальные спекуляции на данную тему можно просто не воспринимать всерьез.

При этом, как отмечает телеграм-канал «Майор и Генерал», важно понимать, откуда берутся подобные фейковые материалы – зачастую они подготавливаются далеко не в России. «Помимо странностей с обилием типично русских фамилий и множества старообрядческих имен, глаз резанула должность "командир секции". Такого рода формулировки применяются в армии Канады и США, но не в РФ. А также ... (барабанная дробь) в прошлогодних иллюстрированных материалах СБУ  "Использование Россией ЧВК Вагнера в гибридных войнах в Украине и Сирии". Там указаны фамилии нескольких "командиров секции ПТУР". В общем, вопрос можно закрывать. Лепило ли фейк СБУ, ГУР и ЦИПСО, неважно. Важно знать страну происхождения. Ну и тех, кто все эти списки раскручивает», – утверждают авторы канала.

Что касается самого факта присутствия ЧВК «Вагнера» в Сирии, то в этом нет ничего предосудительного. «ЧВК на то и существуют – что в России, что в Китае, что в Америке – они существуют на то, чтобы делать нужные вещи в таких местах, где появление официальных вооруженных сил является нежелательным. Если кто-то считает, что такое поведение недостойно великой державы – значит, этот диванный эксперт считает себя умнее, чем руководители США, Китая, Великобритании и России вместе взятых», – объясняет главный редактор портала Politrussia Руслан Осташко.

Вторит ему и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев, отмечающий, что частные военные компании давно уже стали самым эффективным инструментом для решения вооруженных конфликтов.

При этом, как отмечает журналист, необходимо понимать, что российские добровольцы в Сирии выполняют крайне важную задачу – они отстаивают интересы нашей страны на самых дальних рубежах. «Бойцы наших ЧВК в Сирии – это русские герои. Это настоящие герои борьбы с терроризмом и войны за русское будущее», – утверждает Андрей Медведев.

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