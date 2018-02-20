Меню
В мире
Картель пригородного назначения
В мире
20 февраля 17:12

В МИД РФ подтвердили гибель в Сирии российских граждан в результате боестолкновения

В департаменте информации и печати МИД России при этом не раскрыли подробности боестолкновения, но сообщили, что раненых, среди которых есть и граждане стран СНГ, насчитывается несколько десятко

Министерство иностранных дел России сообщило о гибели в Сирии граждан РФ, которые не являются военнослужащими. Россияне погибли в результате военного столкновения.

В департаменте информации и печати МИД России при этом не раскрыли подробности боестолкновения, но сообщили, что раненых, среди которых есть и граждане стран СНГ, насчитывается несколько десятков. Россиянам было оказано содействие для возвращения на родину. Сейчас они проходят курс лечения.

Это первое официальное заявление российских органов власти, касающееся гибели наших соотечественников, которые не являются военнослужащими.

7 февраля американская авиация нанесла удар по сирийским правительственным силам в районе населенного пункта Хишам, которые атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. В зоне удара оказались российские бойцы частной военной компании. Точных данных о числе погибших россиян нет.

Материалы по теме
Мать погибшего в Сирии российского наемника пожаловалась в совет по правам человека
Глава МИД РФ назвал данные о гибели сотен россиян в Сирии спекуляцией
Число погибших при авиаударе в Сирии российских бойцов оценили в 334 человека
Сейчас на главной
Горячие новости
Российским призерам Олимпиады подарят BMW
Фонд поддержки олимпийцев, попечительский совет которого возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, приобрел 140 автомобилей марки BMW для призеров зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Горячие новости
ОКР подтвердил наличие мельдония в допинг-пробе «Б» Александра Крушельницкого
Олимпийский комитет России подтвердил, что допинг-проба «Б» бронзового призера Олимпиады-2018 керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
Горячие новости
Верховный суд не исключил смягчения статьи о репосте запрещенных материалов
Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост экстремистских и запрещенных материалов. Об этом сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, отвечая на вопрос о гуманизации соответствующей статьи
оборотни в погонах
Чужие здесь не служат
В последние годы о борьбе с коррупцией говорится много и на самых разных уровнях. Принимаются законы, имеется даже национальный план по противодействию взяточничеству и казнокрадству. Но в большинстве случаев, борьба с коррупцией существует только на словах.
Авторская колонка
Мельдоний, я люблю тебя!
Сборная Олимпийских атлетов из России ехала на Игры под микроскопом. Один неверный шаг – и нам конец. А вдруг кто-то будет финишировать и в порыве восторга схватит российский флаг!
Орехъ Антон
Горячие новости
Посол Австралии в Москве попросил Сергея Собянина очистить улицы от снега
Посол Австралии в Москве Питер Теш разделил возмущение жителей российской столицы плохой уборкой снега с городских улиц и обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой решить эту проблему
Горячие новости
Ведущие российские футбольные клубы впервые показали рост доходов над расходами
Футбольные клубы России впервые показали положительный финансовый результат. Общий доход клубов премьер-лиги на 3,2 млрд рублей превысил их расходы
Горячие новости
«Если Вы не разбираетесь в законодательстве – уйдите»
Бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев обвинил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову в некомпетентности и незнании законов. Лебедев предложил ей уйти в отставку
Горячие новости
Глава Якутии пригрозил судом «Аэрофлоту»
Глава Якутии Егор Борисов пригрозил авиакомпании «Аэрофлот» судебным разбирательством из-за снятия своего помощника Евгения Шигалова с рейса Москва – Якутск. Губернатор поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота»
Горячие новости
Месяц весны не видать
Весна начнется в Москве и Московской области не раньше чем в конце марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. У у Гидрометцентра прогноз на весну будет не раньше 20 марта
Горячие новости
В России впервые пытались расплатиться фальшивой купюрой в 2000 рублей
В России зафиксирован первый случай использования фальшивой купюры номиналом 2 тысячи рублей. Инцидент произошел в Амурской области. По данному факту возбуждено уголовное дело
Горячие новости
Московских водителей попросили отказаться от личных автомобилей из-за снегопада
В Информационном центре транспортного комплекса столицы отметили, что общественный транспорт работает в штатном режиме и способен перевести всех пассажиров
Горячие новости
​За коррупцию в Дагестане ответит центр
Массовые проверки и аресты чиновников в республике Дагестан могут обернуться уголовными делами против федеральных государственных служащих. В настоящее время следствие устанавливает получателей «откатов»
Горячие новости
В РПЦ заявили о способности православной церкви избавлять людей от гомосексуальности
С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей патриархата, митрополит Волоколамский Иларион
Горячие новости
Холод идет
В Москве и Московской области на этой рабочей неделе ожидается сильное похолодание. Синоптики уже сейчас называют прогнозируемую погоду аномальной для конца февраля
Горячие новости
В допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония
Российская сборная может лишиться бронзовой медали в керлинге, завоеванной на зимних Олимпийских играх-2018. По некоторым данным, в допинг-пробе Александра Крушельницкого нашли следы мельдония
Горячие новости
Открывший стрельбу по людям дагестанец был членом спящей ячейки ИГ
Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кизляре во время масленичных гуляний, был членом спящей ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Горячие новости
В Кизляре неизвестный открыл стрельбу по людям во время Масленицы
В дагестанском Кизляре в воскресенье, 18 февраля, неизвестный открыл стрельбу во время масленичных гуляний. По некоторым данным, стрелков было двое. В результате происшествия погибли четыре человека