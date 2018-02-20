В МИД РФ подтвердили гибель в Сирии российских граждан в результате боестолкновения
В департаменте информации и печати МИД России при этом не раскрыли подробности боестолкновения, но сообщили, что раненых, среди которых есть и граждане стран СНГ, насчитывается несколько десятко
Министерство иностранных дел России сообщило о гибели в Сирии граждан РФ, которые не являются военнослужащими. Россияне погибли в результате военного столкновения.
В департаменте информации и печати МИД России при этом не раскрыли подробности боестолкновения, но сообщили, что раненых, среди которых есть и граждане стран СНГ, насчитывается несколько десятков. Россиянам было оказано содействие для возвращения на родину. Сейчас они проходят курс лечения.
Это первое официальное заявление российских органов власти, касающееся гибели наших соотечественников, которые не являются военнослужащими.
7 февраля американская авиация нанесла удар по сирийским правительственным силам в районе населенного пункта Хишам, которые атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. В зоне удара оказались российские бойцы частной военной компании. Точных данных о числе погибших россиян нет.