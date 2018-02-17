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17 февраля 18:10

Андрей Трошев: под Дейр-эз-Зором погибло 14 добровольцев

Трошев Андрей Николаевич, которого в СМИ называют руководителем частной военной компании «Вагнер», был замечен 15 февраля в Санкт-Петербурге

Трошев Андрей Николаевич, которого в СМИ называют руководителем частной военной компании «Вагнер», был замечен 15 февраля в Санкт-Петербурге, как сообщает издание Правда.Ру.

Помимо деятельности в частной военной компании Андрей Трошев исполняет обязанности председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов». По контактным телефонам Лиги журналисты дозвонились до известного командира, чтобы получить достоверную информацию о событиях, которые произошли в период с 7 по 8 февраля под Дейр-эз-Зором.

Андрея Трошева просили  прокомментировать, что произошло на самом деле в сирийской провинции и сколько добровольцев в тот день погибло под ударами авиации западной коалиции. Ими был получен достаточно жесткий и прямолинейный ответ:

«На лбу, *, себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев. За*ли вы уже все вместе сопли там жевать и сказки рассказывать в своих статейках, все вместе сопли на мельницу врагов наматываете» - (пунктуация соблюдена).

Также Трошев прокомментировал отдельные журналистские расследования, обозначив их как «домыслы»:

«А что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете, и еб***тых расследований — никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже».

Стоит напомнить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова, в тот же день заявила, что в числе погибших под ударами международной коалиции в Сирии, по предварительным данным, погибло пять человек. Информация о погибших на тот момент еще проверялась. При этом СМИ, опубликовавшие данные о гибели сотен человек, по ее словам, занимались «классической дезинформацией».

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