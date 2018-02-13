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13 февраля 17:59

Боевики ИГИЛ маскируются под курдов и готовы идти в новую атаку в Сирии

Авиация международной коалиции при поддержке курдов атаковала позиции проправительственных сил Сирии, расположенных на левом берегу реки Евфрат. МО РФ считает это провокацией со стороны террористической организации

В сети появились новые подробности атаки «Демократических сил Сирии» (SDF) на позиции сирийских ополченцев. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 февраля в провинции Дейр-эз-Зор.

Авиация международной коалиции при поддержке курдов атаковала позиции проправительственных сил Сирии, расположенных на левом берегу реки Евфрат. Министерство обороны Российской Федерации считает, что инцидент является следствием провокации со стороны «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России).

Главы же международной коалиции, комментируя произошедшее, заявили, что инцидент носил оборонительный характер. По их версии, ополченцы намеревались напасть на здание, принадлежащее SDF, где в этот момент находились военные советники США.

Портал Euphrates Post опубликовал видео, из которого становится ясно, что «Демократически силы Сирии» отнюдь не являются теми, кто подвергся нападению. На видео некий Абу Халед стреляет в сторону ополченцев, после чего на камеру заявляет о своем намерении «раздавить ботинком» сирийского президента Башара Асада.

Военный аналитик Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей предположил, что Халед может быть «бывшим боевиком», который оказался в рядах курдов при содействии Вашингтона. По словам эксперта, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и курды – «разные бренды одной организации». Между ними есть лишь одна разница: первые это террористическая организация, а вторая – формирование, с которым можно вести переговоры и сотрудничать. На самом же деле обе структуры выступают наемниками Вашингтона в противостоянии Дамаску.

Перенджиев напомнил, что Москва вывела из Сирии основные силы ВКС РФ, показав тем самым, что задача по ликвидации ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) выполнена и можно инициировать процесс политического урегулирования путем переговоров. Американская сторона решила избрать другой путь. США не допустят мирного урегулирования, им необходимо продлить войну против Асада, считает эксперт. Вашингтону необходимо контрнаступление, чтобы занять территории, которые Дамаск с трудом отбил у ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Атака международной коалиции и курдов показала, что наступление началось.

Эксперт предполагает, что несмотря на уничтожение ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в САР, остатки формирования сохранились в качестве «Демократических сил Сирии». Опубликованное видео лишь указывает, что «бывшие» члены ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в составе SDF уверены в поддержке Вашингтона. США, по мнению Перенджиева, всячески агитирует и настраивает курдов на победу над официальным Дамаском.

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