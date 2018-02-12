Сирийские военные и добровольцы «группы Вагнера» ликвидировали боевиков, сбивших российский штурмовик
По сообщениям ряда СМИ, боевики террористической группировки «Хайат тахрир аш-Шам», взявшие на себя ответственность за гибель российского пилота, были уничтожены силами армии САР и добровольцев из ЧВК «Вагнера».
По сообщениям ряда СМИ, боевики террористической группировки «Хайат тахрир аш-Шам» (запрещена в России), взявшие на себя ответственность за гибель российского пилота, были уничтожены силами армии САР и добровольцев из ЧВК «Вагнера». В окрестностях провинции Идлиб, где погиб российский лётчик, проходит ожесточённое противостояние правительственной армии Сирии и её союзников с остаточными силами террористов.
Трагедия с российским самолетом произошла 3 февраля в районе сирийской провинции Идлиб. Штурмовик СУ-25, пилотируемый майором Романом Филиповым, был подбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Филипов успел катапультироваться, но на земле, будучи раненым, вступил в неравный бой с группой исламистов, окруживших его. Он подорвал себя гранатой, чтобы не оказаться в плену у боевиков.
По сообщениям арабского информационного агентства «Bousla» и других информационных источников, вслед за этими событиями последовала спецоперация сирийских военных и российских добровольцев из «группы Вагнера». Им удалось выявить боевиков, причастных к гибели майора Филипова, и уничтожить их. Некоторые СМИ окрестили это событие «местью» за сбитый российский самолёт и погибшего лётчика.
Напомним, 10 февраля в воронежской школе №85, где с 1991 по 2001 учился будущий майор Роман Филипов, состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о герое. В мероприятии принимали участие представители городской администрации, Военно-воздушной академии, а также родные и близкие военнослужащего.
Отец Филипова отметил, что «Роман не сомневался в выборе профессии. После школы он поступил в летное военное училище, которое успешно окончил». А несколькими днями ранее указ о присвоении звания Героя России Роману Филипову был подписан президентом.