Британские власти обяжут богатых россиян объяснить происхождение своих капиталов
Власти Великобритании обяжут иностранных граждан, имеющих недвижимость в стране, объяснить свой роскошный образ жизни. Соответствующее требование к богатым иностранцам будет предъявлено в рамках борьбы с организованной преступностью
Власти Великобритании обяжут иностранных граждан, имеющих недвижимость в стране, объяснить свой роскошный образ жизни. Соответствующее требование к богатым иностранцам будет предъявлено в рамках борьбы с организованной преступностью.
Глава министерства безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщил газете The Times, что власти готовятся применить вступившие в начале февраля в силу правила борьбы с организованной преступностью. Британские власти могут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.
Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость Лондона. Бен Уоллес сообщил, что из России через британские банки были выведены сотни миллионов долларов. «Мы больше не позволим этому произойти», - заявил министр.
Напомним, ранее стало известно, что британское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обратилось к властям страны с требованием проверить законность покупки недвижимости в Лондоне рядом иностранных граждан, в том числе и вице-премьером России Игорем Шуваловым.
Игорю Шувалову приписывают владение апартаментам стоимостью 11,44 млн фунтов стерлингов, которые расположены в Лондоне по адресу Уайтхолл Коурт, 4.