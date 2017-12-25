Меню
В мире
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
В мире
25 декабря 07:44

Власти США готовят список «плохих парней» из России

Американские власти готовят еще один санкционный список российских граждан, в отношении которых планируется ввести финансовые ограничения. В список «плохих парней», как его окрестили в Вашингтоне, войдут приближенные к власти лица

Фото: 333v.ru

Американские власти готовят еще один санкционный список российских граждан, в отношении которых планируется ввести финансовые ограничения. В список «плохих парней», как его окрестили в Вашингтоне, войдут приближенные к власти лица. В Госдепартаменте США отметили, что фигуранты этого списка столкнутся с санкциями «не сразу».

Администрация президента Дональда Трампа в январе 2018 года планирует представить Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад», который будет представлять собой список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти.

Бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид сообщил, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями, например, финансовыми ограничениями. Однако сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции.

По словам г-на Фрида, многие члены Конгресса США хотели бы использовать список «плохих парней» именно таким образом.

«Этот доклад - ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», - заявил Фрид, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

Эксперты рекомендовали администрации президента при составлении списка «не гнаться за количеством», а составить более короткий, но сильный список «плохих парней», реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии.

Напомним, что ряд российских политиков, бизнесменов и силовиков уже входят в два «черных списка». Один из них – это «список Магнитского», в который включены лица, причастные к нарушению прав человека в России. Второй санкционный список был сформирован после присоединения Крыма к России и начала военных действий на юго-востоке Украины. в него входят компании с государственным участием и лица, приближенные к президенту Владимиру Путину.

Материалы по теме
Герман Греф назвал холодную войну «детской забавой» по сравнению в санкциями
Власти США внесли в санкционный список 10 российских «воров в законе»
Сына генпрокурора России Артема Чайку включили в «список Магнитского»
Сейчас на главной
Горячие новости
«В «Росгосстрахе» сверху донизу царило воровство»
Президент ВТБ24, а также глава совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов рассказал о неблагоприятной финансовой ситуации в страховой компании. По словам топ-менеджера, к проблемам привела бизнес-модель «Росгосстраха»
Горячие новости
Сначала запретить, а потом разрешить
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила законопроект, который освобождает гражданина от уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации
Горячие новости
«Кандидат от всей страны»
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный официально выдвинут в президенты России в ходе собрания инициативной группы. Мероприятие состоялась в Серебряном бору в Москве. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека
Горячие новости
Власти США внесли в санкционный список 10 российских «воров в законе»
Власти США ввели визовые и экономические санкции в отношении десяти российских криминальных авторитетов. В санкционный список вошли Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Юрий Пичугин (Пичуга)...
Горячие новости
Улетел и не обещал вернуться
Один из основных владельцев Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию. Об этом стало известно после того, как Центробанк обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту проведения банком сомнительных операций
Горячие новости
Рост коммунальных тарифов в 2017 году в три раза превысил уровень инфляции
Эксперты говорят, что цены на коммуналку выросли не только из-за индексации тарифов в июле, а еще и по той причине, что россияне перестали экономить электричество, газ и воду
Горячие новости
Московские водители пожаловались на списание лишних денег за парковку
Московские автомобилисты в социальных сетях жалуются на произвольное списание средств с их счетов за парковку в платной зоне. Москвичи говорят, что приложение для оплаты парковки не реагирует на попытку завершить парковочную сессию
Горячие новости
В России произошел первый случай гибели человека из-за виртуальной реальности
Следственный комитет России зафиксировал первый случай гибели человека из-за виртуальной реальности. Мужчина потерял ориентацию из-за очков виртуальной реальности и погиб в результате несчастного случая
рейдерство
Российский сельскохозяйственный рейдер
Мы давно и внимательно следим за деятельностью нечистоплотных российских банков, обворовывающих или обманывающих нас с вами. И частных, и государственных. Но есть в стране один банк, чья деятельность опасней любых антироссийских санкций
Горячие новости
Матильда носила под сердцем ребенка Николая Романова
В Госархиве РФ обнаружились документы, которые свидетельствуют о том, что балерина Матильда Кшесинская была беременна от будущего императора Российской Империи Николая II
Горячие новости
Сын генпрокурора попал под санкции
Власти США внесли в санкционный список одного из сыновей генерального прокурора России Юрия Чайки Артема. Речь идет о «списке Магнитского», в который накануне был включен глава Чечни Рамзан Кадыров
Горячие новости
Разбившийся в Сочи самолет Ту-154 был застрахован на 250 млн евро
Самолет Ту-154 летного отряда Министерства обороны России, потерпевший крушение в Черном море 25 декабря 2016 года, был застрахован английской компанией. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов
Авторская колонка
Сто лет темноты
Каждому государству нужны органы безопасности, потому что Эра Милосердия наступит в мире еще нескоро. Но так получилось, что в нашей стране с самого первого дня существования ВЧК, НКВД, КГБ и так далее были предназначены для репрессий и унижения собственных граждан
Орехъ Антон
Горячие новости
«Навка подарила»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал еще одно расследование, фигурантом которого стал бессменный пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Борцы с коррупцией нашли у бывшей жены чиновника квартиру в Париже
Горячие новости
Целоваться и обниматься? Пожалуйста, сколько угодно
Иностранные болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации, которые собираются посетить матчи ЧМ в 2018 году в России, не будут привлекаться к ответственности за демонстрацию своих чувств друг к другу
Горячие новости
Мусорный король
Один и сыновей генерального прокурора России – бизнесмен Игорь Чайка – станет владельцем крупнейшего в Московском регионе мусоросжигательного завода. Чайка-младший завершил сделку по покупке 60% акций оператора переработки мусора ООО «Хартия»
Горячие новости
Центробанк призвал ужесточить требования для выдачи ипотечных кредитов
Центробанк введет новые ограничения на выдачу ипотечных кредитов. Нынешнюю ипотечную стратегию Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) регулятор слишком рискованной
Горячие новости
Разместил не тот контент и теперь ты инагент
Депутаты Государственной думы решили не останавливаться на законах об НКО-иностранных агентах и СМИ-иностранных агентах. В будущем такой статус планируют распространить и на физических лиц