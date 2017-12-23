Власти США внесли в санкционный список 10 российских «воров в законе»
Власти США ввели визовые и экономические санкции в отношении десяти российских криминальных авторитетов. В санкционный список вошли Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Юрий Пичугин (Пичуга)...
Власти США ввели визовые и экономические санкции в отношении десяти российских криминальных авторитетов. В санкционный список вошли Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Владимир Тюрин (Тюрик), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Коля Киргиз), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Белый) и Гафур Рахимов (Черный Гафур).
Санкции в отношении «воров в законе» вводятся в связи с их участием «в крупных транснациональных преступных операциях», сообщается на сайте Министерства финансов США.
В соответствии с санкциями, все финансовые активы перечисленных «воров в законе» на территории США замораживаются. Гражданам США запрещается вести с ними бизнес.
Также в черный список попали две компании, подконтрольные Рубену Татуляну – Vesna Hotel and SPA и Novyi Vek-Media.