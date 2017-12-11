Владимир Путин объявил о победе над боевиками в Сирии и приказал начать вывод войск
Президент России Владимир Путин подписал поручение о выводе российских войск из Сирии. Об этом Верховный главнокомандующий объявил на российской базе в Хмеймим, куда он прибыл в понедельник, 11 декабря
Президент России Владимир Путин подписал поручение о выводе российских войск из Сирии. Об этом Верховный главнокомандующий объявил на российской базе в Хмеймим, куда он прибыл в понедельник, 11 декабря. Ранее Генштаб ВС России отчитался об уничтожении остатков боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).
Президент Владимир Путин прибыл в Сирию в месте с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим российской группировкой в Сирии Сергеем Суровикиным.
Во время выступления перед военнослужащими на авиабазе Владимир Путина сообщил, что российские вооруженные силы вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в Сирии. Президент отметил «мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм» российских военнослужащих в Сирии.
«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.
Глава государства также заверил, что Россия не забудет «о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом».
После вывода войск в Сирии на постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. Одновременно с этим продолжит работу российский центр по примирению в Сирии.
Напомним, антитеррористическая операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. В начале декабря 2017 года Генштаб отчитался об уничтожении остатков боевиков «Исламского государства». По данным Минобороны РФ, на сегодняшний день в Сирии нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем боевиков ИГ.