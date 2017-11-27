В Средиземном море лодки с мигрантами атаковали акулы. Погиб минимум 31 человек
В Средиземном море мигрантов из африканских стран, которые пытались добраться до Италии на надувных лодках, атаковали акулы. В результате инцидента погиб как минимум 31 человек, еще 40 числятся пропавшими без вести
В Средиземном море мигрантов из африканских стран, которые пытались добраться до Италии на надувных лодках, атаковали акулы. В результате инцидента погиб как минимум 31 человек, еще 40 числятся пропавшими без вести.
Всего на двух надувных лодках находилось около 200 выходцев из Сомали, Ганы, Нигерии и Эфиопии. Мигранты планировали пересечь Средиземное море и высадиться в Италии.
Недалеко от побережья Ливии одна из лодок начала тонуть. Люди оказались в воде, после чего на них напали акулы, сообщает The Daily Mail соссылкой на военно-морские силы Ливии.
Сотрудники береговой охраны Ливии обнаружили в воде десятки трупов и несколько плавающих рядом синих акул. На телах людей были видны следы укусов.
Спасатели несколько часов искали пропавших, но нашли только одного человека. Еще 130 человек они подобрали из второй лодки. Все выжившие были доставлены на военно-морскую базу в Триполи.