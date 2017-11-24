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24 ноября 17:21

На Синае боевики взорвали мечеть и расстреляли прихожан. Погибли 184 человека

На севере Синайского полуострова в окрестностях города Ариш боевики забросали гранатами мечеть, в которой на пятничную молитву собрались люди. Затем террористы, прибывшие к мечети на джипах, открыли огонь по людям

Фото: Вести.ру

На севере Синайского полуострова в окрестностях города Ариш боевики забросали гранатами мечеть, в которой на пятничную молитву собрались люди. Затем террористы, прибывшие к мечети на джипах, открыли огонь по людям.

В результате теракта погибли 155 человек, большинство из которых сотрудники правоохранительных органов. Еще 80 человек получили ранения.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Associated Press сообщает, что в результате теракта погибли 184 человека и 125 получили ранения.

Твиттер-аккаунт телеканала Sky News Arabia сообщает, что сначала террорист-смертник устроил взрыв в мечети, а затем боевики открыли огонь по людям, выбегавшим из здания. Боевики также стреляли по машинам «скорой помощи» с раненными.

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