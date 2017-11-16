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16 ноября 19:14
Мозговой Владимир

В 2003 году признан лучшим российским журналистом, пишущим на хоккейную тему. В 2002-2003 годах - заместитель главного редактора российского еженедельника «Весь хоккей», с февраля 2004 года - обозреватель «Новой газеты».

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Оба хуже

Сегодня решится судьба РУСАДА, а за ним и нашей олимпийской сборной

В какой-то момент российской стороне показалось, что добрый и злой следователь, МОК и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), поменялись местами. На самом деле ВАДА просто тщательно готовилось к совету учредителей, который пройдет в четверг в Сеуле, и на котором, скорее всего, Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) будет отказано в восстановлении в правах.

Слушания в Лозанне, которые с подачи МОК ведет комиссия Дениса Освальда по трем десяткам российских спортсменов, подозреваемых в манипуляциях с допинг-пробами на сочинской Олимпиаде, российская сторона, по сути, проиграла. Зацепиться за юридические формальности не удается, взывать к презумпции невиновности бесполезно, косвенных улик все больше, а надежд на оправдательные приговоры все меньше.

Вот-вот МОК объявит вердикт по двукратному олимпийскому чемпиону бобслеисту Александру Зубкову, скелетонисту и тоже олимпийскому чемпиону Александру Третьякову, серебряному призеру конькобежке Ольге Фаткулиной. Дела биатлонисток, серебряных призеров эстафеты Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заслушивались в понедельник, а в списке подозреваемых совершенно неожиданно оказалась и Ольга Зайцева, доселе безупречная звезда российского женского биатлона. Оправдание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой не добавило оптимизма.

Таких итогов работы комиссии Освальда в России не ждали. Позиция «знать ничего не знаем о каких-то царапинах, которые неизвестно кто и когда делал», поддержанная и руководством страны, оказалась изначально проигрышной. Желание СК РФ призвать к ответственности главного информатора, экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, похоже, было воспринято как попытка переложить проблему с больной головы на здоровую.

По мере развития событий число «предателей» увеличивается. В разгар слушаний в Лозанне ВАДА в свою очередь объявило, что в его распоряжении оказалась «секретная база данных» Московской антидопинговой лаборатории — скорее всего, та самая, попытки изъять которую героически пресек СК РФ (о чем с гордостью и доложил общественности). Министр спорта Павел Колобков раскрыл имена предполагаемых информаторов — Олега Мигачева и Тимофея Соболевского, которые покинули пределы России еще до бегства их руководителя Григория Родченкова. Следственный комитет предложил ВАДА совместно вести расследование «секретной базы», что выглядит не более перспективным, чем заочный арест Родченкова.

Тем временем начался поиск «предателей» среди своих, и первым под удар попал лыжник Илья Черноусов. По мнению известного тренера Юрия Бородавко, Черноусову было выгодно «сдать» своих коллег Александра Легкова и Максима Вылегжанина под предлогом того, что после их дисквалификации именно ему как третьему призеру лыжного марафона достанется сочинское золото. Черноусов ответил коротко словом «блеф», но сама ситуация выглядит достаточно мерзко.

Молчит пока комиссия Самуэля Шмида, занимающаяся ключевым положением доклада Ричарда Макларена о так называемой системе государственной поддержки допинга. Но молчание, похоже, предгрозовое. Это все — активный фланг, с которого Россию атакует МОК.

А на другом фланге — ВАДА, учредители которого должны принять решение по восстановлению РУСАДА. Как заявил Колобков, напрямую это не влияет на участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх. Но понятно, что отрицательный вердикт ляжет на «плохую» чашу весов тяжелым грузом.

«Новая Газета» не раз писала о том, что без четкого ответа на первый пункт «дорожной карты», который касался именно признания основного вывода доклада Макларена, положительного итога ждать не приходится. Ответ «нет и не было никакой государственной системы поддержки допинга», которым постоянно оперирует и президент Путин, годится разве что для внутреннего пользования. Но в Сеул российская делегация, похоже, отправилась именно с такой формулировкой и решимостью не прогнуться.

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