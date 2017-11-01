В Турции предложили отменить систему all inclusive в местных отелях
Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive (все включено), которая в свое время вывела страну в лидеры по числу иностранных туристов. Отмену системы all inclusive активно лоббируют турецкие бизнесмены
Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive (все включено), которая в свое время вывела страну в лидеры по числу иностранных туристов. Отмену системы all inclusive активно лоббируют турецкие бизнесмены, которые не могут получить полноценной выгоды от туризма. Все дело в том, что у туристов просто нет необходимости тратить деньги с барах и ресторанах за пределами отелей.
Система all inclusive в турецких отелях появилась в 90-е годы и привлекла в страну миллионы туристов. Чтобы хоть как-то конкурировать с Турцией другим курортам пришлось также ввести систему «все включено» в своих отелях.
Однако в последние года в Турции все чаще стали говорить об отмене all inclusive в гостиницах в связи с жалобами владельцев ресторанов, баров, клубов и т.д. Бизнесмены жалуются, что туристы фактически не выходят из гостиниц и не приносят им никакой прибыли.
Глава турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен отметил, что туристам должен быть предоставлен полноценных отдых, включая посещение достопримечательностей.
«Если отказаться от системы all inclusive, туристы покинут отели и начнут, в том числе, посещать магазинам. Это оживит бизнес и национальную экономику», - считает бизнесмен.
Отельеры, напротив, выступают против отмены all inclusive, так как опасаются, что это приведет к оттоку туристов с турецких курортов.