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01 ноября 14:42

В Турции предложили отменить систему all inclusive в местных отелях

Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive (все включено), которая в свое время вывела страну в лидеры по числу иностранных туристов. Отмену системы all inclusive активно лоббируют турецкие бизнесмены

Фото: mardentro.ru

Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive (все включено), которая в свое время вывела страну в лидеры по числу иностранных туристов. Отмену системы all inclusive активно лоббируют турецкие бизнесмены, которые не могут получить полноценной выгоды от туризма. Все дело в том, что у туристов просто нет необходимости тратить деньги с барах и ресторанах за пределами отелей.

Система all inclusive в турецких отелях  появилась в 90-е годы и привлекла в страну миллионы туристов. Чтобы хоть как-то конкурировать с Турцией другим курортам пришлось также ввести систему «все включено» в своих отелях.

Однако в последние года в Турции все чаще стали говорить об отмене all inclusive в гостиницах в связи с жалобами владельцев ресторанов, баров, клубов и т.д. Бизнесмены жалуются, что туристы фактически не выходят из гостиниц и не приносят им никакой прибыли.

Глава турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен отметил, что туристам должен быть предоставлен полноценных отдых, включая посещение достопримечательностей.

«Если отказаться от системы all inclusive, туристы покинут отели и начнут, в том числе, посещать магазинам. Это оживит бизнес и национальную экономику», - считает бизнесмен.

Отельеры, напротив, выступают против отмены all inclusive, так как опасаются, что это приведет к оттоку туристов с турецких курортов.

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