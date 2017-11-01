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01 ноября 07:39

В Нью-Йорке сторонник «ИГ» на пикапе задавил восемь человек

В Нью-Йорке во вторник, 31 октября, недалеко памятника жертвам теракта 11 сентября пикап выехал на велосипедную дорожку и стал давить людей. В результате происшествия погибли 8 человек. Власти квалифицировали произошедшее как теракт

Фото: Reuters

В Нью-Йорке во вторник, 31 октября, недалеко памятника жертвам теракта 11 сентября пикап выехал на велосипедную дорожку и стал давить людей. В результате происшествия погибли 8 человек. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Инцидент произошел в 15.20 по местному времени. Белый пикап выехал на дорожку для велосипедистов и стал сбивать людей. По состоянию на утро среды, жертвами теракта стали 8 человек. Еще 11 человек получили ранения.

Очевидцы рассказали, что водитель пикапа выкрикивал из окна слова «Аллаху акбар!». Также сообщается, что у злоумышленника был при себе пистолет, хотя выстрелов он не производил.

Спустя некоторое время путь пикапу перегородил водитель школьного автобуса, после чего террориста задержали полицейские. Водитель пикапа при задержании получил ранение в живот. В настоящее время он находится в больнице под охраной.

По данным полиции, задержанного зовут Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. Ему 29 лет, он является уроженцем Узбекистана. Мужчина переехал в США по грин-карте в 2010 году, сообщает Fox News.

Подозреваемый оставил в пикапе записку, в которой говорится, что он совершил атаку от имени террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Саипов проживал в городе Патерсон (штат Нью-Джерси) и работал водителем Uber. При задержании у него обнаружили водительские права, выданные в штате Флорида, в которых указан адрес в Тампе.

Незадолго до теракта в Нью-Йорке боевики «ИГ» призвали своих сторонников «отпраздновать» Хэллоуин атаками на грузовиках в странах Европы и США.

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили, что среди погибших и пострадавших в результате теракта российских граждан нет.

«Нам известно о произошедшей трагедии. Информация о том, что кто-либо из россиян пострадал в результате теракта, к нам не поступала. Мы держим ситуацию на контроле», - сообщили агентству ТАСС в посольстве.

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