В Сирии с начала года погиб минимум 131 российский наемник
В ходе военной кампании на территории Сирии погиб как минимум 131 российский гражданин, который не входит в состав вооруженных сил нашей страны. Речь в данном случае идет о бойцах частных военных компаний
В ходе военной кампании на территории Сирии погиб как минимум 131 российский гражданин, который не входит в состав вооруженных сил нашей страны. Речь в данном случае идет о бойцах частных военных компаний. Потери среди наемников могут быть намного больше, так как пока журналистам удалось получить данные только за 2017 год.
Число погибших в текущем году в Сирии российских наемников назвали журналисты агентства Reuters. В их распоряжении оказалась справка о гибели одного из россиян, которая была выдана российским консульством в Дамаске.
Справка выдана на имя 36-летнего жителя Краснодарского края Сергея Поддубного, который погиб в городе Тиас провинции Хомс 28 сентября. В документе говорится, что Поддубный скончался в результате «обугливания тела». Друзья погибшего рассказали, что он был гражданским лицом и отправился в Сирию как наемник.
В справке из посольства Поддубному присвоен номер 131, а в феврале российское посольство выдало справки о смерти на Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского под номерами 9 и 13 соответственно.
Согласно российским правилам оформления подобных документов, ведомства последовательно подсчитывают число смертей, начиная с 1 января календарного года. То есть с января 2017 года в Сирии погиб 131 гражданин России.
В Министерстве обороны информацию о гибели гражданских лиц не комментируют. В текущем году ведомство подтвердило гибель 16 военнослужащих.