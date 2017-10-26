Россия стала основным поставщиком новых бойцов для «Исламского государства»
Россию назвали главным поставщиком новых членов террористической организации «Исламское государство». По данным Soufan group, в Сирию приехало более 3,4 тысяч россиян с целью вступить в ряды боевиков
Россию назвали главным поставщиком новых членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). По данным Soufan group, в Сирию приехало более 3,4 тысяч россиян с целью вступить в ряды боевиков. Воевать на стороне боевиков уезжают преимущественно уроженцы северокавказских республик.
На втором месте оказалась Саудовская Аравия, из которой в Сирию уехало около 3,2 тысяч человек. К боевикам «ИГ» также примкнули 3 тысячи граждан Иордании и 3 тысячи граждан Туниса. Еще одним источником боевиков является Франция, сообщает The Washington Times.
Одновременно с этим в свои родные страны из Сирии вернулись более 5,5 тысячи человек.
Отметим, что по данным российских властей, в Сирии на стороне «Исламского государства» воюет около 4 тысяч выходцев из России. Российские войска при этом с 2015 года ведут в Сирии военную операцию против террористических сил.