«Исламское государство» финансировало теракты в Европе через компании из Уэльса
Спецслужбы выяснили некоторые подробности о теракте на туристической улице Рамбла в Барселоне. Спецслужбы установили, что запрещенная в России организация «Исламское государство» для финансирования терактов в Испании и других городах Европы
Спецслужбы выяснили некоторые подробности о теракте на туристической улице Рамбла в Барселоне. Спецслужбы установили, что запрещенная в России организация «Исламское государство» для финансирования терактов в Испании и других городах Европы использовала сеть компаний, которые находятся в столице Уэльса Кардиффе.
По данным силовиков, «Исламское государство» финансировало теракты в странах Европы и доставило военное оборудование для атак в Испанию через сеть компаний, работающих в Кардиффе.
Через аффилированные фирмы террористы перевели «тысячи фунтов» наличными 32-летнему американскому экстремисту Мохамеду Элшинави в американский штат Мэриленд. Переводы осуществлялись через фирму Ibacstel Electronics.
Деньги должны были быть использованы для нанесения ущерба или проведения террористического нападения в США.
Кроме того, через компании в Кардиффе террористы доставили в Испанию беспилотные летательные аппараты для наблюдения, которые способны идентифицировать «целевые местоположения», сообщает РБК.
Также удалось выяснить, что фирма Advance Technology Global (ATG) направила Мадрид оборудование для наблюдения. Данная компания зарегистрирована на несуществующего человека под именем Peter Soren.
Издание Sunday Times считает, что данный псевдоним был придуман для прикрытия Сайфуллы Суяна, IT-специалиста и бизнесмена компаний, который три года назад покинул Южный Уэльс и вместе с семьей уехал в Сирию, где присоединился к ИГ.
ФБР со ссылкой на стенограмму беседы Суяна с другим руководителем Ibacs сообщает, что за управлением в компании стоял именно боевик террористической организации.
Напомним, теракт в Барселоне был совершен 17 августа на популярной у туристов улице Рамбла. Водитель фургона совершил наезд на пешеходов, в результате чего погибли 13 человек и более 100 пострадали.
Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».