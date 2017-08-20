Барселонские террористы планировали взорвать собор Саграда-Фамилия
Спецслужбы Испании рассказали о планах террористов, которые устроили атаку на туристической улице Рамбла в Барселоне. Злоумышленники планировали совершить три атаки. В частности, целью террористов был собор Саграда-Фамилия
Спецслужбы Испании рассказали о планах террористов, которые устроили атаку на туристической улице Рамбла в Барселоне. Злоумышленники планировали совершить три атаки. В частности, целью террористов был собор Саграда-Фамилия.
Как установили правоохранительные органы, террористы первоначально планировали провести взрывы трех фургонов со взрывчаткой в людных местах. Один из объектов атаки - это одна из главных достопримечательностей Барселоны собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства) архитектора Антонио Гауди.
Террористы планировали использовать три фургона, загруженные взрывчаткой, и подорвать их после наезда на людей. Все три автомобиля, а также взрывчатка, находились в Альканаре.
В ночь на среду, 16 августа, двое злоумышленников случайно детонировали одну из бомб в Альканаре, из-за чего один из них погиб, а второй получил тяжелые ранения.
После этого террористы побоялись, что расследование взрыва выведет полицию на них, поэтому решили устроить спонтанную атаку на улице Рамбла.
Вечером 17 августа один из террористов выехал на фургоне на популярную у туристов улицу Рамбла и совершил наезд на пешеходов. В результате теракта погибли 13 человек, более 100 пострадали.
После атаки на улице Рамбла пятеро террористов на Audi A3 попытались задавить пешеходов, но их остановили полицейские. В результате теракта в Камбрильсе погиб один человек и семеро были ранены. Все пятеро террористов были застрелены полицейскими.
Ответственность за террористические атаки в Испании взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».