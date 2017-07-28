Российским артистам и депутату Госдумы отказали во въезде в Молдавию
Сотрудники пограничной службы аэропорта Кишинева развернули группу российских граждан, среди которых были депутаты Госдумы и артисты. Россияне планировали принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье
Сотрудники пограничной службы аэропорта Кишинева развернули группу российских граждан, среди которых были депутаты Госдумы и артисты. Россияне планировали принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, однако в Кишинев их не пустили.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в Facebook сообщил, что на границе развернули артистов Дмитрия Дунаева, Ляйсан Мингазову, Лидию Музалеву, Ирину Маслову и Владимира Гасояна, а также депутат Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.
В пресс-службе пограничной полиции Молдавии РИА Новости сообщили, что поводом для отказа во въезде послужил тот факт, что они все указанные россияне не выполнили условия для «санкционированного пересечения» государственной границы, а именно не указали цель своего визита.
Представитель погранслужбы сообщил, что россияне не задерживали и не депортировали. Им «просто отказали во въезде».
Отметим, что на прошлой неделе парламент Молдавии принял заявление с призывом вывести из Приднестровья российских миротворцев. Вице-премьеру Дмитрию Рогозину тогда запретили использовать самолет российских ВКС для пролета над территорией Молдавии.