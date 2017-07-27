В Греции по запросу США задержан россиянин, подозреваемый в отмывании денег через биткоины
Правоохранительные органы Греции задержали в городе Салоники российского гражданина, которого считают руководителем преступной группировки по отмыванию денежных средств через криптовалюту. Россиянина задержали по запросу властей США
Правоохранительные органы Греции задержали в городе Салоники российского гражданина, которого считают руководителем преступной группировки по отмыванию денежных средств через криптовалюту. Россиянина задержали по запросу властей США.
Имя подозреваемого не называется. Известно только, что ему 38 лет.
По версии следствия, гражданин России с 2011 года руководил преступной группой по отмыванию денег через биткоины. За это время преступники легализовали минимум 4 млрд долларов. Задержанный россиянин владел
и управлял «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности».
Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в его гостиничном номере и изъяла два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одну камеру и четыре кредитных карточки.
В Генеральном консульстве России в Салониках в беседе с РБК подтвердили информацию о задержании российского гражданин. «Действительно, гражданин России был арестован вчера по запросу Минюста США. Решается вопрос о его заключении под стражу, пока он просто задержан», - сообщили в посольстве.