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26 июля 13:18
Ремчуков Константин

Главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

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Это уже не просто новые санкции, это — принципиально новые подходы США к давлению на преуспевающую российскую элиту

Внесённый в Конгресс законопроект с отдельным блоком мер, затрагивающим интересы России и ее граждан, если будет принят, подвергнется тщательному и всестороннему анализу специалистов разной отраслевой принадлежности. Я же сейчас хочу обратить внимание на несколько новых для меня моментов, изложенных в законопроекте. Потому что они отражают эволюцию санкционного мышления США за три года, после введения «Крымских санкций». 

Законопроект предполагает ежегодную подготовку ряда докладов Президента и Правительства США по вопросам, касающимся России.

Министр финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; идентифицирован уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицами.

Доклад должен проанализировать также происхождение полугосударственных организаций/компаний, их роль в экономике России; выяснить их руководящие структуры и бенефициарную собственность этих организаций; объемы их зарубежной собственности. Будут выяснены масштабы проникновения российских лиц, с политическим влиянием, и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики — банковский, страхование, ценные бумаги, недвижимость.

Обращает на себя внимание и раздел законопроекта, посвящённый проблеме «противостояния российскому влиянию в Европе и Евразии». В нем утверждается, что «Конгресс выявил попытки России оказать влияние на политические процессы в Европе и Евразии путём предоставления ресурсов политическим партиям, «мозговым центрам», группам гражданского общества, которые «сеют недоверие к демократическим институтам, продвигают ксенофобские и нелиберальные взгляды, подрывают европейское единство».

Не позднее, чем через 90 дней после принятия закона Президент США должен представить доклад «Об организациях СМИ (Медиа), контролируемых и финансируемых правительством России». В него будет включена информация о тех СМИ, которые влияли на исход избирательных кампаний в любой стране Европы и Евразии в течение предыдущего года, включая, как прямую поддержку политических партий, кандидатов, лоббистских кампаний, так и поддержку неправительственных организаций и структур гражданского общества.

США поддержит создание комиссии по свободе СМИ в Совете Европы по аналогии с Венецианской комиссией, занимающейся вопросами верховенства закона. Эта комиссия будет готовить экспертные рекомендации правительствам по поддержанию правового и регулятивного режимов, поддерживающих свободные и независимые СМИ и информированное гражданское сообщество, «способное делать различия между репортажами,основанными на фактах, мнением и дезинформацией». 
Конгресс утвердил финансирование «Фонда противодействия российскому влиянию» в размере 250 млн долларов на 2018 и 2019 финансовые года. 

Законопроект расширяет потенциальный круг физических и юридических лиц, против которых могут быть введены санкции. Будет налажена система выявления тех, кто совершает сделки от имени или в интересах организаций, связанных с разведывательным и оборонным ведомством России. Санкции грозят всем, кто участвует в российских проектах глубоководной разведки и добычи, арктической нефтедобычи и сланцевой нефти и газа. Аналогичные меры будут введены и в отношении тех, кто содействует поставкам товаров, услуг, лицензий, информации и технологий для строительства трубопроводов для экспорта российских, энергоносителей.

Любопытен один из пунктов энергетического раздела законопроекта, касающегося Украинской энергобезопасности. Он почему-то указывает на необходимость для США «приоритизировать экспорт энергоресурсов США для того, чтобы создавать американские рабочие места, помогать союзникам и партнерам и укреплять внешнюю политику США».

Мне показался любопытным всегдашний компромисс между принципами и интересами в официальных документах Конгресса. Все те «безобразия», творимые Россией, которые породили такой пламенный отпор в виде новых санкций, оказывается не затрагивают вообще сферу инвестиций и технологий в отношении НАСА и всех аэрокосмических клиентов, не имеющих отношения к Министерству обороны США. То есть там, где американцы зависят от наших технологических возможностей, они глухи к «стонам страдающих народов». Даже трудно представить, что было бы с российско-американскими отношениями, будь Россия экономически и технологически развитой державой. Это, кстати, и подсказка тем нашим умам, которые, если верить бытующему в столице апокрифу, денно и нощно разрабатывают детальный пошаговый экономический план будущего нашей страны. Все ответы, оказывается, лежат на поверхности. При одном затруднении: не до конца ясно, как добиться технологического прогресса в тех сферах нашей жизни, которая находится на периферии интересов оборонно-промышленного комплекса, т.е. там, где обычно обходятся без государственных финансов. Подозрение к частному капиталу велико. Особенно в контексте его возможных политических предпочтений…

Истчоник - Эхо Москвы

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