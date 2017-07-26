Дональду Трампу пригрозили из Москвы
Президенту США обещают «болезненно» ответить в случае подписания одобренного Палатой представителей пакета санкций
В Палате представителей США одобрили новый пакет санкций против Росии, Ирана и КНДР. В российском парламенте и МИДе прокомментировали законопроект. По словам главы международного комитета Совета федерации Константина Косачева, если санкции вступят в силу, то вместо нормализации в отношениях между Москвой и Вашингтоном будет только деградация. Аналогичную точку зрения выразил и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Впрочем, усиления конфронтации еще можно избежать — если президент США Дональд Трамп не подпишет одобренный конгрессменами документ.
Палата представителей США поддержала новые ограничения в отношении России, Ирана и КНДР. «За» выступили 419 конгрессменов, «против» — 3. Поводом для введения дополнительных санкций стали предполагаемое кибервмешательство России в американские выборы, а также действия в Сирии и на Украине. По словам спикера Палаты представителей Пола Райана, новые санкции призваны «закрутить гайки для наших самых опасных противников, чтобы обеспечить спокойствие Америке».
Документ превращает в закон ряд ограничений, принятых еще при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Кроме того, он разрешает вводить персональные санкции за «деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства Российской Федерации». Помимо этого пакет санкций касается энергетической отрасли: он предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям под секторальными санкциями с 90 до 60 дней.
При этом новый документ вносит поправки в ряд уже действующих американских законов, и, если он будет подписан, в ряде случаев президент страны будет просто обязан вводить новые ограничения. Важно также положение документа о том, что, если президент США захочет снять санкции или смягчить их, ему придется сначала получить одобрение Конгресса.
Одобренный Палатой представителей документ вызвал немало разногласий в самом Вашингтоне и у союзников США в Европе. Так, по данным издания Financial Times, уже сегодня «Брюссель готов принять ответные меры против США», так как новые санкции «ударят по европейским компаниям». Например, европейские политики могут ограничить юрисдикцию некоторых американских документов, выведя свои страны из-под их действия. Другим возможным решением для Вашингтона может быть, по данным FT, письмо или публичное выступление с гарантиями Брюсселю, что новые меры не затронут интересы европейского бизнеса.
Разногласиями в рядах западных стран предложил воспользоваться глава международного комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, опубликовавший комментарий на своей странице в Facebook. «Судя по монолитному голосованию в Палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации. Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда»,— прокомментировал господин Косачев одобрение пакета санкций Палатой представителей. В качестве ответа на нее он призвал готовить «не симметричную, но болезненную реакцию для американцев». При этом, по его словам, не менее важно «обязательно проговорить сложившуюся ситуацию с европейцами». «Иллюзий питать не следует — нашими союзниками они не будут, но раз уж задеты их собственные экономические интересы, как минимум временный мезальянс получиться может»,— предположил он.
Похожую оценку случившегося дал и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. «Возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге РФ—США снижаются до крайне малой степени»,— заявил депутат.
«Десятки раз мы говорили о том, что без ответа эти действия не останутся»,— поддержал точку зрения парламентариев заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС. — «Я думаю, что при всем нежелании, свойственном сегодняшнему Вашингтону, слушать и слышать кого-либо, кроме себя, все-таки наш сигнал дошел».
Хотя российские политики почти уверены, что Дональд Трамп не пойдет на открытую конфронтацию с Конгрессом и подпишет документ, некоторая вероятность того, что это не произойдет, сохраняется. «Несмотря на то что президент поддерживает жесткие санкции в отношении Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает принятое Палатой представителей законодательство и ожидает появления окончательного законодательного пакета на столе президента (после его прохождения через Сенат США.)»,— сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. Сам господин Трамп во вчерашнем интервью газете The Wall Street Journal также сообщил, что пока не знает, подпишет ли он законопроект, значительно ограничивающий его полномочия. Впрочем, прежде чем лечь на стол президенту, пакет должен быть одобрен Сенатом, однако, это произойдет почти наверняка.