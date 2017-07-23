Скандал с поставкой турбин Siemens в Крым повредит отношениям России и Германии
Власти Германии не исключили ухудшения отношений с Россией из-за скандала с поставкой газовых турбин производства Siemens в Крым в обход санкций. Ранее в Siemens уже объявили о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям
Власти Германии не исключили ухудшения отношений с Россией из-за скандала с поставкой газовых турбин производства Siemens в Крым в обход санкций. Ранее в Siemens уже объявили о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям.
Представитель Министерства иностранных дел Германии заявил, что ситуация с поставками газовых турбин Siemens в Крым может «повредить» германо-российским отношениям. По данным издания Bild am Sonnta, Москву уже предупредили о последствиях скандала с турбинами.
Больше всего в ситуации с поставками газового оборудования в Крым в обход санкций Берлин возмутило нарушение российским президентом данного ранее обещания. В прошлом году Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем лично пообещал ему, что турбины Siemens не будут использоваться в Крыму.
«Правительство Германии в очередной раз напоминает российским властям, что такое крупное нарушение санкций вновь повредит германо-российским отношениям», - говорится в официальном заявлении МИД Германии, которое приводит РБК.
Ранее стало известно, что газовые турбины производства немецкой компании Siemens были поставлены в республику Крым в обход антироссийских санкций. Речь идет о турбинах, которые после покупки и перед отправкой в Крым были «модернизированы» на российских заводах. Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против дочерних предприятий госкорпорации «Ростех» ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт», а также против ООО «Сименс технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге (совместное предприятие Siemens и российских «Силовых машин»).
В связи со скандалом руководство Siemens объявило о разрыве лицензионного соглашения на монтаж оборудования для российских электростанций. Концерн вышел из числа акционеров компании «Интеравтоматика» и прекратил поставки оборудования для электростанций в Россию.