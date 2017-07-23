Меню
В мире
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
В мире
23 июля 12:01

Скандал с поставкой турбин Siemens в Крым повредит отношениям России и Германии

Власти Германии не исключили ухудшения отношений с Россией из-за скандала с поставкой газовых турбин производства Siemens в Крым в обход санкций. Ранее в Siemens уже объявили о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям

Фото: commons.wikimedia.org

Власти Германии не исключили ухудшения отношений с Россией из-за скандала с поставкой газовых турбин производства Siemens в Крым в обход санкций. Ранее в Siemens уже объявили о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям.

Представитель Министерства иностранных дел Германии заявил, что ситуация с поставками газовых турбин Siemens в Крым может «повредить» германо-российским отношениям. По данным издания Bild am Sonnta, Москву уже предупредили о последствиях скандала с турбинами.

Больше всего в ситуации с поставками газового оборудования в Крым в обход санкций Берлин возмутило нарушение российским президентом данного ранее обещания. В прошлом году Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем лично пообещал ему, что турбины Siemens не будут использоваться в Крыму.

«Правительство Германии в очередной раз напоминает российским властям, что такое крупное нарушение санкций вновь повредит германо-российским отношениям», - говорится в официальном заявлении МИД Германии, которое приводит РБК.

Ранее стало известно, что газовые турбины производства немецкой компании Siemens были поставлены в республику Крым в обход антироссийских санкций. Речь идет о турбинах, которые после покупки и перед отправкой в Крым были «модернизированы» на российских заводах. Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против дочерних предприятий госкорпорации «Ростех» ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт», а также  против ООО «Сименс технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге (совместное предприятие Siemens и российских «Силовых машин»).

В связи со скандалом руководство Siemens объявило о разрыве лицензионного соглашения на монтаж оборудования для российских электростанций. Концерн вышел из числа акционеров компании «Интеравтоматика» и прекратил поставки оборудования для электростанций в Россию.

Материалы по теме
Siemens прекратит сотрудничество с российскими госкомпаниями из-за поставки оборудования в Крым
Власти США оштрафовали ExxonMobil за сотрудничество с «Роснефтью» в обход санкций
Подозреваемого в разглашении гостайны гендиректора «Силовых машин» отправили в отставку
Сейчас на главной
Горячие новости
​Степень тяжести вреда здоровью не установлена
В Санкт-Петербурге некоторые пострадавшие в результате теракта в метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года, получили отказ от городских чиновников на выплату единовременных пособий. Всего в выплатах отказали 15 жертвам теракта
Горячие новости
Противникам «Матильды» пригрозили уголовным делом
Правоохранительные органы не исключили возбуждения уголовного дела в отношении противников художественного фильма «Матильда» Алексея Учителя. Речь идет об активистах общественной организации «Христианское государство - Святая Русь»
РФПЛ
В футбол играют настоящие локомотивы
В центральном матче второго тура чемпионата России ЦСКА принимал «Локомотив» и уступил со счетом 1:3. Ключевым фактором, обусловившим фиаско армейцев, стала крайне неубедительная игра команды в защите
Горячие новости
Следствие выступило за освобождение из СИЗО математика Дмитрия Богатова
Следственный комитет ходатайствовал об освобождении из-под стражи преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Это произошло после того, как в администрацию президента были переданы подписи в поддержку математика
Авторская колонка
Фемида с зашитыми глазами
В один момент преуспевающий выпускник и аспирант самого передового российского ВУЗа превратился в «экстремиста» и «террориста». Всего лишь на основании какой-то «записки» в Сети Интернет. В которой, кстати говоря, на одном листе было сделано почти два десятка грамматических и орфографических ошибок
Комков Сергей
Горячие новости
14-летнему подростку "шьют" дело из-за смайлика
В Кургане 14-летнего подростка Дмитрия Морозова вызвали в правоохранительные органы для беседы из-за смайлика в фашистской фуражке, который кто-то из пользователей поставил в комментариях на странице школьница в соцсети «ВКонтакте»
Экономика
Культура госзаказа
Очередной шум поднял центр антикоррупционной политики партии «Яблоко», в котором обнаружили признаки картельного сговора в госзакупках Министерства культуры, одновременно просчитав, что структуры, близкие к родственникам и бизнес-партнерам главы министерства Мединского, заработали на этом 106,3 млн руб.
Горячие новости
В Лос-Анджелесе скончался лидер рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон
Согласно предварительным данным, лидер Linkin Park покончил жизнь самоубийством. Музыканту был 41 год. Тело Беннингтона нашли утром в 20 июля в его доме. У музыканта остались шестеро детей от двух жен
Горячие новости
​Госдума разрешит «банить в Гугле» неугодных
Российские депутаты добавили в законопроект о регулировании мессенджеров пункт, который разрешает блокировать конкретных пользователей сервиса бесплатных сообщений
Горячие новости
YouTube обвинили в сотрудничестве с Кремлем
Видеоблогер сообщил, что YouTube заблокировал ролики, связанные с критикой российских чиновников под предлогом нарушения им правила YouTube о запрете разжигания ненависти в роликах. При этом другие ролики с «разжиганием ненависти» не удаляют.
Авторская колонка
Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится
Думаю, каждый москвич или мало-мальски неравнодушный человек, живущий в Москве, задает себе вопрос о программе «Моя улица» и не может понять ровным счетом ничего. И я среди них, потому что не могу понять, как можно перекладывать плитку второй раз с интервалом в одну зиму
Бильжо Андрей
Горячие новости
Издатели школьных учебников пожаловались в ФАС на Минобрнауки
Издатели учебников обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Минобрнауки РФ. Издатели сообщили, что министерство заставило их потратить на экспертизу книг около 250 рублей
Горячие новости
Сотрудников Госдумы заново обучат грамотности
Сотрудников аппарата Государственной думы отправят на курсы русского языка, деловой речи и основ служебной деятельности. Аппарат нижней палаты парламента официально объявил конкурс на обучение своих сотрудников
Горячие новости
Пенсионерам в России жизни нет
Эксперты признали Российскую Федерацию худшей страной для жизни пенсионеров. Наша страна заняла 40-е место из 43 в глобальном пенсионном индексе, который составляет французский банк Natixis
Бизнес
Обет бездушия или прибыль любой ценой
Немало за последнее время имело место быть скандалов, связанных с высадкой детей из общественного транспорта и на мороз, и на другой конец города и т.д. – но контролер московской электрички переплюнул всех. Высадить 13-летнюю девочку в самом настоящем «медвежьем углу», где нет ни жилья, ни остановок, это предел бессердечности ...
Горячие новости
Импортозамещение «made in Turkey»
Экипировку для российских спортсменов от нового производителя ZaSport Анастасии Задориной уличили в недостаточной патриотичности. Как оказалось, форма отшивалась в Турции, а обувь для коллекции предоставила фирма Adidas
Горячие новости
Огненная вода
Житель Тамбова был госпитализирован с ожогами внутренних органов после употребления бутилированной питьевой воды, которую мужчина приобрел в торговой палатке. В настоящее время следственный комитет проводит проверку по данному факту
Горячие новости
​Прокуратура защитит банк «Югра» от ЦБ
Генпрокуратура России выступила против решения Центрального банка России о введении временной администрации в банке «Югра». Ведомство Юрия Чайки намерено опротестовать данное решение