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20 июля 00:20

Россия и Египет не возобновят авиационное сообщение минимум до конца 2017 года

Авиационное сообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца текущего года. Власти Каира выразили недовольство тем, как российские специалисты по авиационной безопасности проводят проверки

Авиационное сообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца текущего года. Власти Каира выразили недовольство тем, как российские специалисты по авиационной безопасности проводят проверки. Египетская сторона считает, что россияне излишне придираются к работе сотрудников местных аэропортов.

«Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции», - сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

В таких условиях оказывается невозможным провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году.

В России, напротив, винят в сложившейся ситуации египетскую стороны, которая не демонстрирует готовности к сотрудничеству. Кроме того, последние проверки безопасности выявили много недочетов в системе контроля допуска в «стерильную зону» аэропортов.

Российским специалистам по безопасности, в частности, не понравилось, что сотрудники египетских аэропортов не досматривают отдельных пассажиров и женщин в никабах.

Напомним, ранее министр транспорта России Максим Соколов предполагал, что авиасообщение может быть открыто до конца 2016 года, когда весь комплекс работ по авиационной безопасности будет выполнен.

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