О правде
В день 75-й годовщины депортации евреев из Франции и отправки их в нацистские лагеря смерти, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, выступая на стадионе, вспомнил правительство Виши и сказал: «Виши – это тоже Франция». Для тех, кто не слишком сведущ в истории Второй мировой войны, напомню: оккупировав Францию и желая показать себя цивилизованными ценителями великой французской культуры, нацисты позволили французским коллаборационистам создать правительство в Виши. Оно, это правительство, было не только марионеточным, оно по своим убеждениям было фашистским. Это выражалось не только в том, как активно оно помогало ловить и расстреливать членов французского Сопротивления, но и в том, с каким энтузиазмом оно преследовало евреев, передавая их в руки немцев.
После поражения фашистской Германии глава правительства Виши, Пьер Лаваль, был арестован, судим и повешен. И Франция умыла руки – в том смысле умыла, что, свершив справедливый суд, отмежевалась от Виши: мол, это были предатели, уроды, это не Франция. Быстренько забыли о том, как маршал Петен, герой Первой мировой войны, выступая в Париже перед восторженной многотысячной толпой, призывал капитулировать, чтобы «спасти Францию», и сам стал членом правительства Виши; забыли о том, как все та же многотысячная толпа восторженно приветствовала генерала де Голля, когда он выступал с того же балкона, что и Петен, в День победы. И никто не спросил: а те, которые приветствовали Петена, – они кто? Не французы? А эти, кто приветствовал де Голля спустя пять лет, – это другие люди, не те же французы? Нет, я не прав, не забыли, просто очень не хотели об этом вспоминать. Как не хотели вспоминать, что Франция, с ее великой историей, великой культурой, великим лозунгом «Свобода! Равенство! Братство!», преследовала и охотно передавала евреев в руки немецких нацистов, обеспечив им мучительную смерть в газовых камерах Треблинки, Освенцима, Майданека… Об этом Франция не любит вспоминать, а уж если и вспоминает, то лишь чтобы сказать: «Это делали не мы, не французы, это делали уроды, горстка мерзавцев».
И вот вчера Макрон сказал: «Виши – это тоже Франция».
Многие возненавидят его за это. За то, что он сказал правду. Многие найдут иной способ осуждения, политкорректный: они скажут, что незачем бередить прошлое, не надо сыпать соль на старые раны, что это раскалывает страну. И эти рассуждения есть вранье и подлость. Потому что правда никогда не разъединяет, правда всегда благо, даже самая тяжелая. Только признав и, значит, приняв ее, возможно идти вперед.
Я – француз по линии матери и по гражданству. И мне небезразлично то, что происходит во Франции. Я счастлив, что правда наконец сказана.
По отцу я русский еврей и гражданин России. И мне небезразлично то, что происходит в России. И я жду и надеюсь дожить до того дня, когда будет сказана правда. Правда о Ленине, о Сталине, о бесчеловечном советском строе, о лагерях, о миллионах замученных и убитых, о том, кто виноват в неслыханных в истории потерях России во время Второй мировой войны. Я надеюсь услышать правду – без обиняков, без кивания в чью-то сторону, без поисков чужого виноватого.
Просто правду.
Источник - Официальный сайт Владимира Познера