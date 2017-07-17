Власти Китая запретили Винни-Пуха из-за его сходства с Си Цзиньпином
Власти Китая объявили вне закона популярного российского мультипликационного персонажа Винни-Пуха. Причиной негласного запрета стало сходство медвежонка с председателем КНР Си Цзиньпином
Власти Китая объявили вне закона популярного российского мультипликационного персонажа Винни-Пуха. Причиной негласного запрета стало сходство медвежонка с председателем КНР Си Цзиньпином.
Впервые на сходство Винни-Пуха с китайским лидером интернет-пользователи обратили внимание в 2013 году после его встречи с президентом США Бараком Обамой.
Пользователи китайских социальных сетей Sinai Weibo и WeChat сообщили об удалении всех постов с упоминанием Винни-Пуха. Если ввести имя Винни-Пух в Weibo, то сразу появится предупреждение о незаконном контенте.
Издание Financial Times отмечает, что китайские власти сейчас пытаются всеми силами избежать любой критики руководства страны перед съездом компартии Китая, который пройдет во второй половине 2017 года.