О страхе американцев
Лет десять тому назад в Федеративной республике Германии вышла книга с интригующим названием «Коммунизм: маленький рассказ о том, как все могло быть иначе». Ну, книжка и книжка, ее автор Бини Адамчак попыталась разобраться в том, почему идеи коммунизма, которые стольких людей привлекали, на практике не работали. И более того, когда пытались их применить, все это превращалось в какой-то страх, и ужас, и кошмар. Книга написана очень простым языком, так что даже дети могли бы спокойно прочитать ее и все понять. Как я уже сказал, она вышла в Германии и никаких особых откликов она не вызвала.
И вот совсем недавно одна американская пара Джейкоб Блюменфелд и Софи Льюиз перевели эту книжку на английский язык. Она была издана одним весьма престижным университетским издательством, под другим названием, правда, название такое «Коммунизм для детишек». Почему они выбрали такое название? Если коротко говорить, это объясняет статья, опубликованная в газете The New York Times, потому что они считают, что там написано чрезвычайно важно, чтобы все понимали, то есть теория и практика коммунизма, как это работает или, вернее, не работает и поэтому это должны понимать также и дети. Ну, и с другой стороны, все-таки это альтернатива капитализму, считают переводчики.
Книжка эта посвящена и истории возникновения теории коммунизма, ну и практике применения этого дела. Но не это самое интересное, самое интересное другое, это тот невероятный вопль, шквал, можно сказать, девятый вал истерики, которую вызвала публикация этой книги. Переводчиков обвинили в том, что они славят Сталина, Кастро, Мао Цзедуна, миллионы других коммунистов, которые убили, вслушайтесь: «80 миллиардов человек», что они развращают умы молодых американцев, что они сажают в них семена антиамериканизма, что они проповедуют ценности однополых браков, ну и всякое такое.
Как выясняется, авторы вот этих нападок, а их очень много в разных газетах и в телевидении, в частности «Fox News», как выясняется, книгу не читали, вообще не читали. Но так испугались слова «коммунизм».
Скажите, пожалуйста, это вам ничего не напоминает? Вот мне очень даже напоминает.
Источник - Официальный сайт Владимира Познера