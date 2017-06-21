Меню
В мире
Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
Авторская колонка
21 июня 14:17
Познер Владимир

Советский и российский тележурналист, телеведущий, первый президент Академии российского телевидения

Все авторы

О страхе американцев

Лет десять тому назад в Федеративной республике Германии вышла книга с интригующим названием «Коммунизм: маленький рассказ о том, как все могло быть иначе». Ну, книжка и книжка, ее автор Бини Адамчак попыталась разобраться в том, почему идеи коммунизма, которые стольких людей привлекали, на практике не работали. И более того, когда пытались их применить, все это превращалось в какой-то страх, и ужас, и кошмар. Книга написана очень простым языком, так что даже дети могли бы спокойно прочитать ее и все понять. Как я уже сказал, она вышла в Германии и никаких особых откликов она не вызвала.

И вот совсем недавно одна американская пара Джейкоб Блюменфелд и Софи Льюиз перевели эту книжку на английский язык. Она была издана одним весьма престижным университетским издательством, под другим названием, правда, название такое «Коммунизм для детишек». Почему они выбрали такое название? Если коротко говорить, это объясняет статья, опубликованная в газете The New York Times, потому что они считают, что там написано чрезвычайно важно, чтобы все понимали, то есть теория и практика коммунизма, как это работает или, вернее, не работает и поэтому это должны понимать также и дети. Ну, и с другой стороны, все-таки это альтернатива капитализму, считают переводчики.

Книжка эта посвящена и истории возникновения теории коммунизма, ну и практике применения этого дела. Но не это самое интересное, самое интересное другое, это тот невероятный вопль, шквал, можно сказать, девятый вал истерики, которую вызвала публикация этой книги. Переводчиков обвинили в том, что они славят Сталина, Кастро, Мао Цзедуна, миллионы других коммунистов, которые убили, вслушайтесь: «80 миллиардов человек», что они развращают умы молодых американцев, что они сажают в них семена антиамериканизма, что они проповедуют ценности однополых браков, ну и всякое такое.

Как выясняется, авторы вот этих нападок, а их очень много в разных газетах и в телевидении, в частности «Fox News», как выясняется, книгу не читали, вообще не читали. Но так испугались слова «коммунизм».

Скажите, пожалуйста, это вам ничего не напоминает? Вот мне очень даже напоминает.

Источник - Официальный сайт Владимира Познера

Сейчас на главной
Горячие новости
Дизайн iPhone 8 раскрыли до презентации
Смартфон Apple восьмого поколения получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, в верхней части которого будут располагаться датчики, камера и разговорный динамик. Кнопка Home и сканер отпечатков пальцев будут виртуальными
олигархи
Главный принцип успеха в бизнесе – никаких принципов!
Не так давно «Сбербанк» и «Альфа-банк», самые большие кредиторы белорусской экономики, провели переговоры с Лукашенко о снижении долговых нагрузок по ведущим белорусским предприятиям – и владелец белорусского «Славкалия» российский бизнесмен Михаил Гуцериев оказался тут как тут
Горячие новости
Рука руку моет
Иными словами законопроект разрешает удалять сведения о высокопоставленных госслужащих изо всех баз, в том числе Росреестра, ЕГРЮЛ, ГИБДД, ФНС и т.д. Оппозиция считает, что документ был принят в ответ на громкие антикоррупционные расследования
Горячие новости
Даже критику Путина нужно согласовывать с Кремлем
Организаторы «прямой линии» с Владимиром Путиным сообщили, что все транслировавшиеся во время эфира sms-сообщения были согласованы с Администрацией президента. Организаторы уверяют, что Кремль дал добро на показ, в том числе и неприглядных сообщений
Горячие новости
Работать надо лучше, а не пиариться
Госдума РФ рассмотрит законопроект, который запрещает главам субъектов федерации тратить средства из бюджета на информирование населения о своей работе. Все четыре думские фракции предварительно одобрили законопроект и рекомендовали его к принятию
Горячие новости
Доходы Ротенбергов важнее здоровья людей
Депутаты городской думы Асбеста отказали инициативной группе во главе с парламентарием Натальей Крыловой в проведении референдума о запрете на строительство завода по производству сурьмяных концентратов. Завод в Асбесте строит компания, связанная с Игорем Ротенбергом
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Путь к сердцу молодого избирателя лежит через интернет
Кремлевские политтехнологи всерьез обеспокоены низким уровнем поддержки Владимира Путина среди представителей молодого поколения и пытаются найти «путь к сердцу» юных избирателей. Именно с этим связан интерес властей к популярным блогерам
Горячие новости
«Все сцены являются полным вымыслом»
В России в продаже появилась книга «Ложь «Матильды»», написанная историком Петром Мультатули по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской. В книге содержится критика художественного фильма Алексея Учителя, который еще не вышел в прокат
Горячие новости
США ввели санкции против фирм «повара Путина»
Власти США расширили список санкций в отношении юридических и физических лиц из России и Украины в связи с военным конфликтом на востоке Украины. В санкционный список среди прочих попали частная военная компания «Вагнер» и фирмы ресторатора Евгения Пригожина
Горячие новости
В банкоматах развелись фальшивки
Российские банкоматы стали чаще выдавать держателям банковских карт фальшивые купюры. Виной тому – использование банками дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые проверяют только 1-2 защитных признака
Горячие новости
Нет времени отдыхать
Так, согласно графику, новогодние каникулы у российских граждан продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В День защитника Отечества россиянам подарят три выходных дня – с 23 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня – целых четыре дня (с 8 по 11 марта)
здравоохранение
Минздрав для «галочки» - Путин для «выручалочки»
С помпой и при личном участии главы государства открывшийся лишь несколько месяцев назад перинатальный центр в Брянске, а сегодня прикрытый на две недели – разве это не вопрос вопросов?
Горячие новости
Китайский спутник «сломал» погоду
Ученые выяснили причину холодного лета, которое наблюдается во многих странах, в том числе и в России. «Сломать» погоду мог китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению. Специалисты по климату в версию со спутником не верят
Горячие новости
Совет блогеров при Госдуме не дособрался
В Госдуме РФ в минувший понедельник, 19 июня, состоялся первое в истории заседание Совета блогеров. Мероприятие посетили только несколько блогеров, среди которых была и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета
Авторская колонка
В ответ на многочисленные жалобы...
Исходя из законов жанра, в стране разворачивается информационно-чиновничий спектакль под названием «Реакция на реакцию. По следам «Прямой линии» с Президентом». Вот сегодня уже девушку из Апатитов (дай Бог ей здоровья) доставили в Москву, чтобы начать лечить
Сапронов Сергей
Горячие новости
Бывшего главу РАО Сергея Федотова приговорили к 1,5 годам за мошенничество
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю РАО Сергею Федотову. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима
Горячие новости
Цены на российский сыр вырастут на 8% из-за подорожания сырого молока
Согласно данным, предоставленным Минсельхозом, заводские цены на сыр в апреле 2017 года составили 369,46 рублей за кг, что на 2,8% больше, чем в марте, и на 8,1% выше, чем в декабре 2016 года.
Авторская колонка
Реформа полиции, говорите, прошла успешно?
А вот и газовые камеры: питерская полиция пыталась усмирить буйного арестанта, распылив ему в камеру перцовый баллончик (уже видно профессионалы, на досуге штудирующие закон «О полиции»). Газ уже по вентиляции в другие камеры и отравил воздух в помещении, где содержались задержанные на митинге 12 июня, в том числе астматик.
Гудков Дмитрий