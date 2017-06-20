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20 июня 18:43

США ввели санкции против фирм «повара Путина», «Ночных волков» и «группы Вагнера»

Власти США расширили список санкций в отношении юридических и физических лиц из России и Украины в связи с военным конфликтом на востоке Украины. В санкционный список среди прочих попали частная военная компания «Вагнер» и фирмы ресторатора Евгения Пригожина

Власти США расширили список санкций в отношении юридических и физических лиц из России и Украины в связи с военным конфликтом на востоке Украины. В санкционный список среди прочих попали частная военная компания «Вагнер» и фирмы ресторатора Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина». Всего в расширенный санкционный список включены 38 человек и организаций.

Санкции введены в отношении прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», фирмы Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент энд консалтинг», а также ЧВК «Вагнер». Бойцы так называемой «группы Вагнера» предположительно участвуют как в военной кампании на Донбассе, так и на территории Сирии.

Индивидуальные санкции введены в отношении командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, замминистра экономического развития России Сергея Назарова, главы министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника, спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александра Бабакова и двух его сотрудников - Александра Воробьева и Михаила Плисюка.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что «никакой отмены санкций не будет, пока Россия не выполнит обязательства, взятые Минскими соглашениями».

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