Евросоюз еще на год продлил санкции против полуострова Крым
Ограничения будут действовать до конца июня 2018 года. Санкции касаются запрета на ввоз продовольствия в Крым, а также запрета на работу с предприятиями республики для европейских организаций
Фото: Reuters
Евросоюз продлил экономические санкции в отношении полуострова Крым еще на год. Ограничения будут действовать до конца июня 2018 года. Санкции касаются запрета на ввоз продовольствия в Крым, а также запрета на работу с предприятиями республики для европейских организаций.
В список санкций входит запрет на туристические услуги и экспорт из ЕС в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики.
Экономические санкции впервые были введены в отношении Крыма весной 2014 года после вхождения полуострова в состав Российской Федерации.
В Евросоюзе заявили, что продолжат политику непризнания вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.