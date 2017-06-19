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19 июня 11:33

Евросоюз еще на год продлил санкции против полуострова Крым

Ограничения будут действовать до конца июня 2018 года. Санкции касаются запрета на ввоз продовольствия в Крым, а также запрета на работу с предприятиями республики для европейских организаций

Фото: Reuters

Евросоюз продлил экономические санкции в отношении полуострова Крым еще на год. Ограничения будут действовать до конца июня 2018 года. Санкции касаются запрета на ввоз продовольствия в Крым, а также запрета на работу с предприятиями республики для европейских организаций.

В список санкций входит запрет на туристические услуги и экспорт из ЕС в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики.

Экономические санкции впервые были введены в отношении Крыма весной 2014 года после вхождения полуострова в состав Российской Федерации.

В Евросоюзе заявили, что продолжат  политику непризнания вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

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