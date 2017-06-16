Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
В связи с неуплатой налогов португальцу в Испании грозит пятилетний тюремный срок
О своем намерении покинуть мадридский «Реал» нападающий испанской команды Криштиану Роналду сообщил президенту клуба Флорентино Пересу. Такое решение, по информации португальского издания A Bola, знаменитый футболист принял после того, как испанская прокуратура предъявила ему обвинение в неуплате налогов на сумму €14,7 млн, в связи с чем ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду собирается покинуть мадридский клуб, утверждает A Bola. По информации источника, португальский форвард уже сообщил о своем решении президенту «Реала» Флорентино Пересу и может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», французский ПСЖ или Монако. Отмечается, что намерение 32-летнего футболиста связано с обвинениями испанских властей в неуплате налогов на общую сумму €14,7 млн за период с 2011 по 2014 год. Теперь Роналду может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
В конце минувшего года появилось сообщение о том, что один из китайских клубов предлагал за трансфер Криштиану Роналду €300 млн, при этом зарплата Роналду должна была составить более чем €100 млн в год. «Но деньги — это не все. "Реал" — это его жизнь»,— прокомментировал тогда предложение китайцев агент футболиста Жорже Мендеш. Ранее аргентинец Карлос Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой €37 млн в год, обойдя Роналду.
Криштиану Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча». С 2003 по 2009 год футболист выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого трижды стал чемпионом Англии (2007, 2008, 2009) и выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в 2008 году. В «Реал» Роналду перешел в 2009 году за €93,4 млн.
В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. 32-летний футболист выступит на Кубке конфедераций в России, который стартует 17 июня.