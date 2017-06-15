Евросоюз официально объявил об отмене международного роуминга
В странах Евросоюза с 15 июня 2017 года отменяется международный роуминг. В специальном заявлении Еврокомиссии говорится о том, что ЕС «объединяет людей и делает их жизнь более легкой, а конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха»
В странах Евросоюза с 15 июня 2017 года отменяется международный роуминг. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал отмену платы за роуминг историческим событием.
В специальном заявлении Еврокомиссии говорится о том, что ЕС «объединяет людей и делает их жизнь более легкой, а конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха».
С 15 июня граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить и писать сообщения с мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе.
Отметим, что Евросоюз шел к отмене международного роуминга около 10 лет. В 2016 году Европарламент принял соответствующий законопроект. Согласно документу, максимальная наценка, которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС, не будет превышать 0,032 евро за минуту разговора и 0,01 евро за СМС.