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06 июня 10:50

Катар лишат ЧМ-2022 по футболу из-за обвинений в поддержке терроризма

Катар может лишиться права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года из-за обвинений в поддержке терроризма. Ранее с Катаром уже разорвали дипломатические отношения несколько арабских стран

Катар может лишиться права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года из-за обвинений в поддержке терроризма. Ранее с Катаром уже разорвали дипломатические отношения несколько арабских стран.

Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшее время обсудит с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и правительством Германии ситуацию, связанную с Катаром, сообщает Reuters.

Глава DFB Райнхард Гриндель отметил, что до ЧМ-2022 есть еще пять лет и за это время необходимо найти политическое решение, а «не угрожать бойкотом». В то же время он добавил, что крупные спортивные состязания не должны проводиться в странах, поддерживающих терроризм.

Днем ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Аравия, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий объявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма.

Данные обвинения, в том числе, основаны на том, что Катар в начале 2017 года выплатил террористическим организациям несколько сотен миллионов долларов в качестве выкупа за пленников.

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