Россияне стали отказываться от поездок в Черногорию из-за «антироссийской истерии»
Российские туристы стали отказываться от поездок в Черногорию в связи с напряженными отношениями между странами. Первыми с черногорского направления стали уходить корпоративные клиенты, которые ранее стабильно обеспечивали 10% от всего российского турпотока
Российские туристы стали отказываться от поездок в Черногорию в связи с напряженными отношениями между странами. Первыми с черногорского направления стали уходить корпоративные клиенты, которые ранее стабильно обеспечивали 10% от всего российского турпотока.
Ранее Ростуризм и МИД РФ рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Черногорию в связи с риском «прямых угроз, провокаций и давления со стороны местных властей». Туристические компании в свою очередь обязали предупреждать клиентов об «антироссийской истерии», царящей в этой стране.
Предупреждения российских властей возымели действие. Участники туристического рынка сообщили о начавшемся аннулировании путевок в Черногорию. В частности, поездки отменяют корпоративные клиенты, которые покупали путевки для своих сотрудников или членов их семей. При этом корпоративные клиенты формировали около 10% спроса на туры в Черногорию, сообщил «Коммерсанту» один из участников рынка.
Вслед за сокращением спроса на отдых в Черногории свои планы стали корректировать и российские перевозчики. Например, авиакомпания «Ямал» убрала из летнего расписания рейсы из Перми в Подгорицу. В компании такое решение объяснили тем, что ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (дочернее предприятие «Газпрома») отказалось от брони. Ранее «дочка» «Газпрома» планировала отправить на отдых в Черногорию детей своих сотрудников.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что сейчас спрос на Черногорию снизился на 20-30%, хотя отдельные туроператоры опровергают информацию об аннулировании уже купленных туров.
Отношения между странами ухудшились в связи с вступлением Черногории в НАТО. Кроме того, власти этой страны ввели персональные визовые санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников. В МИД РФ обвинили власти Черногории в проведении враждебной политике и пригрозили ответными мерами.