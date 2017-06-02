Высокопоставленным российским политикам запретили въезд в Черногорию
Среди тех, кому запрещен въезд в Черногорию оказались вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев
Власти Черногории запретили въезд в страну 149 гражданам России и Украины. Санкции введены в отношении лиц, «причастных к кризису на Украине и аннексии Крыма».
Среди тех, кому запрещен въезд в Черногорию оказались вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев и заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк.
Власти Черногории ввели визовые санкции в отношении российских политиков после того, как 31 мая Москва запретила въезд в РФ черногорским политикам, поддержавшим вступление страны в НАТО. В этот список попали премьер-министр Черногории Душко Маркович, экс-глава правительства Мило Джуканович и спикер парламента Иван Брайович.
Российские санкции также были приняты в отношении 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО.
В конце мая Ростуризм обратился к российским гражданам с рекомендацией воздержаться от поездок в Черногорию. В ведомстве предупредили, что граждане и предприниматели из РФ «рискуют оказаться под нажимом местных властей и столкнуться с прямыми угрозами и провокациями».