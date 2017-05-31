В Швейцарии суд впервые вынес приговор за «лайк» к оскорбительному комментарию
Пока российские суды выносят обвинительные приговоры за репост в социальных сетях контента «экстремистского характера», в Швейцарии пошли еще дальше и стали привлекать к ответственности за оставленные к публикациям «лайки»
Пока российские суды выносят обвинительные приговоры за репост в социальных сетях контента «экстремистского характера», в Швейцарии пошли еще дальше и стали привлекать к ответственности за оставленные к публикациям «лайки».
На этой неделе районный суд Цюриха вынес первый в истории страны обвинительный приговор интернет-пользователю за «лайк» к комментарию, оставленному в соцсети Facebook. В данном комментарии правоохранительные органы усмотрели признаки ксенофобии.
Суд Цюриха приговорил пользователя Facebook к выплате штрафа в размере 4,1 тысячи долларов (около 4 тысяч швейцарских франков). Мужчина в течение двух лет будет находиться под наблюдением у спецслужб, сообщает Newsru.com со ссылкой на швейцарские СМИ.
Истцом по данному делу стал общественный активист Эрвин Кесслер, возглавляющий ассоциацию против разведения и забоя животных. В 1998 году зоозащитник сам был осужден за ксенофобские высказывания.
В 2015 году на одном из форумов пользователи Facebook оставили ряд комментариев, содержащих обвинения Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. Зоозащитник обратился в суд, который вынес некоторым пользователям соцсети обвинительные приговоры за комментарии. В 2017 году по данному делу уже был осужден пользователь, поставивший «лайк» к одному из комментариев. Суд счел, что своим «лайком» подсудимый одобрил оскорбительный комментарий.