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23 мая 07:42

В Манчестере на концерте Арианы Гранде подорвался смертник. Погибли 19 человек

В Манчестере произошел теракт во время концерта популярной американской певицы Арианы Гранде. По данным британских спецслужб, на входе в Manchester Arena подорвался террорист-смертник

Фото: Вести.ру

В Манчестере произошел теракт во время концерта популярной американской певицы Арианы Гранде. По данным британских спецслужб, на входе в Manchester Arena подорвался террорист-смертник. По состоянию на утро вторника, 23 мая, в результате теракта погибли 19 человек и более 60 человек получили ранения.

Взрыв на Manchester Arena прогремел в конце выступления Арианы Гранде, когда зрители уже стали покидать площадку. Смертник привел в действие взрывное устройство в зоне около билетных касс. Взрыв привел к панике и давке.

NBC News сообщает, что число пострадавших в результате теракта может достигать более ста человек. По данным журналистов, медики просят пострадавших обращаться только в случае серьезных ранений,  так как все врачебные силы в настоящее время брошены на спасение тяжелораненых.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв на концерте в Манчестере «ужасным терактом». Глава правительства в связи с терактом отменила мероприятия предвыборной кампании, намеченные на 23 мая.

23-летняя певица Ариана Гранде в результате взрыва не пострадала. Она заявила, что потрясена случившимся на ее концерте.

Посольство России в Лондоне в связи со взрывом в Великобритании опубликовало номер телефона «горячей линии» для пострадавших россиян (+44 (0) 7768 566 868). В посольстве сообщили, что пока не располагают данными о пострадавших на концерте гражданах РФ.

По предварительным данным, к теракту в Манчестере могут быть причастны боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Американский журналист Яшар Али сообщил, что сторонники ИГИЛ в Telegram «приветствовали» теракт на концерте.

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