Конгресс США создаст спецкомитет для борьбы с российским влиянием
и потребует сфотографировать Чечню с воздуха
Палата представителей Конгресса США одобрила создание комитета по борьбе со «скрытым влиянием России» в других странах. По мнению американских парламентариев, Москва использует такие методы, как «террористические акты, политические убийства, манипуляция СМИ, дезинформация и финансирование агентов влияния», чтобы изменить политическую ситуацию в свою пользу. Новые положения документа также ужесточают режим перемещения для российских дипломатов и требуют от исполнительной власти проверить, доступна ли аэрофотосъемка Чечни и российско-грузинской границы.
Согласно тексту документа, под «скрытым российским влиянием» понимаются попытки «повлиять на человека или иностранное правительство, которые происходят в тесном сотрудничестве или по указанию российского правительства или спецслужб, при этом их участие в процессе отрицается». Для противостояния этому три комитета Конгресса, а именно комитет по разведке, комитет по обороне и по международным делам, а также ряд министерств и разведывательных структур делегируют членов в новый комитет, задачей которого станет «выявление и публикация информации о скрытой деятельности России, ее спецслужб и агентов».
Комитет обязуется регулярно предоставлять Конгрессу полный отчет о своей деятельности, который включал бы список случаев, в которых его члены увидели «скрытое влияние России», список принятых комитетом мер и оценку результата их применения. Предложение о создании и финансировании комитета вошло в пакет бюджетных законов, которые определят расходы госорганов до окончания финансового года в сентябре. Голосование по ним должно пройти не позднее 5 мая.
Новый бюджет также включает пункт об усилении «режима обязательных уведомлений» для российских дипломатических и консульских сотрудников, путешествующих внутри США. Конгресс просит Госдепартамент и ФБР совместно отслеживать перемещение российских дипломатов и уведомлять обо всех случаях нарушения ими этого режима.
Наконец, Конгресс также потребовал от исполнительной власти усилить контроль над исполнением Россией и Белоруссией Договора об открытом небе 1992 года, согласно которому его подписанты обязуются предоставлять другим его участникам возможность вести аэрофотосъемку своей поверхности для контроля над выполнением договоров о разоружении. Конгресс также требует отчета о том, «доступна ли соответствующая съемка Москвы, Чечни, международной границы между Россией и Грузией, Калининграда и Республики Беларусь».
Отметим, что впервые идея о создании комитета по борьбе с российским влиянием была выдвинута еще летом 2016 года в разгар избирательной кампании в США. Напомним, что многие американские политики, чиновники и эксперты обвиняли Москву в деятельности по подрыву доверия к Демократической партии, что в конечном счете привело к победе нынешнего президента Дональда Трампа. Тогда автором идеи о спецкомитете называли главу сенатского комитета по разведке Ричарда Бёрра. Сейчас автором законопроекта указан конгрессмен-республиканец и председатель комитета нижней палаты по разведке Девин Нанс. В январе он заявил, что объем и важность задачи по рассмотрению доказательств влияния России на выборы в США такова, что требует создания специального комитета.