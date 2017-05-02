В курортной Анталье запретили распивать алкоголь вне отелей и баров
Власти курортной турецкой провинции Анталья ввели запрет на распитие алкогольных напитков, который в том числе касается иностранных граждан. Согласно новым правилам, запрещается употреблять спиртные напитки за пределами отелей, кафе и баров
Власти курортной турецкой провинции Анталья ввели запрет на распитие алкогольных напитков, который в том числе касается иностранных граждан. Согласно новым правилам, запрещается употреблять спиртные напитки за пределами отелей, кафе и баров.
В управлении безопасности Антальи сообщили, что в провинции вводится запрет на употребление алкоголя в таких местах, как открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги.
Алкоголь запрещено употреблять в зонах для пикника, местах проведения археологических раскопок, зданиях железнодорожных вокзалов и автостанций, на улицах, в переулках, исторических местах и местах проведения культурных мероприятий, культовых сооружениях, заброшенных зданиях, строительных площадках, помещениях для банкоматов, пространствах под мостами, прогулочных зонах в пределах границ муниципалитетов, а также в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки, сообщает «Интерфакс».
Штраф за нарушение правил составит 100 турецких лир (около 28 долларов США).
Генеральное консульство России в Анталье обратилось к соотечественникам с просьбой серьезно отнестись к запрету на распитие алкоголя.