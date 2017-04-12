Матч Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» перенесли из-за взрыва в Дортмунде
В Дортмунде вечером во вторник, 11 апреля, прогремел взрыв около автобуса местного футбольного клуба «Боруссия». Инцидент произошел перед матчем «Боруссии» с «Монако» в рамках Лиги чемпионов
В Дортмунде вечером во вторник, 11 апреля, прогремел взрыв около автобуса местного футбольного клуба «Боруссия». Инцидент произошел перед матчем «Боруссии» с «Монако» в рамках Лиги чемпионов.
Издание Bild сообщает, что в результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра.
Руководство клуба в Twitter подтвердило информацию о взрыве рядом с клубным автобусом. Бомба сработала, когда футболисты должны были отъехать от гостиницы Mannschaftshotel на стадион.
В связи с инцидентом первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» был перенесен на среду, 12 апреля. Болельщики смогут попасть на матч по уже купленным билетам.
В параллельном матче четвертьфинала встретятся итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона».