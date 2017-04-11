Россия не исключила отмены чартеров в Турцию из-за возможных беспорядков в стране
Россия может в одностороннем порядке приостановить чартерную программу в Турцию. Соответствующее предупреждение от Росавиации получили российские авиакомпании. Приостановку чартеров объяснили сложной внутриполитической ситуацией в стране
Россия может в одностороннем порядке приостановить чартерную программу в Турцию. Соответствующее предупреждение от Росавиации получили российские авиакомпании. В федеральном ведомстве приостановку чартеров объяснили сложной внутриполитической ситуацией в республике.
В письме замглавы Росавиации Олега Кима, которое получили авиакомпании, отмечается, что «в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний». Ведомство просит перевозчиков принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ, сообщает портал Tourdom.
О содержании письма журналистам сообщили представители ряда крупных туристических компаний и представители авиакомпаний. При этом в Росавиации официально информацию о возможной остановке чартерной программы в Турцию пока не комментируют.
В свою очередь туристические компании говорят, что письмо Росавиации – это всего лишь предупреждение, а не прямой запрет. «Эксперты отрасли отмечают, что это не запрет, а предупреждение, просьба учитывать возможность появления фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять или не повлиять на перевозку», - сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В авиакомпаниях письмо Росавиации связывают с референдумом в Турции, который пройдет 16 апреля. Граждане страны должны проголосовать за или против внесения пакета поправок в Конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Эксперты не исключают, что голосование и оглашение его результатов могут привести к беспорядкам в стране.