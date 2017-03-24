Как поехать в Таиланд и не попасть в тюрьму на 15 лет
На сайте МИДа опубликована инструкция для туристов, выезжающих за границу
Сезон отпусков вот-вот начнется, и консульский департамент МИД озаботился безопасностью россиян, которые планируют отдохнуть за рубежом. На сайте консульства опубликована инструкция «Общие элементы поведения, рекомендуемые для большинства государств мира в целях недопущения нежелательных инцидентов».
Указывая на то, что «степень строгости соответствующих запретов может варьироваться в зависимости от условий конкретной страны», авторы документа вначале приводят общие рекомендации, как себя вести в гостях: соблюдать правила ПДД, не злоупотреблять алкоголем, быть доброжелательными и т.д. – вдруг кто не знает. В странах с преобладанием чернокожего населения не стоит произносить слово «негр» или «ниггер». Затем инструкция посвящает несколько строк поведению в мусульманских странах и в странах с буддистской традицией. Там, где преобладает мусульманская религия, лучше не пытаться знакомиться с женской частью семьи хозяина дома, а у буддистов не принято касаться головы.
Далее читатель инструкции может выбрать страну, куда он намеревается поехать, ибо они удобно расположены по алфавиту. Однако в списке далеко не все. Разочаруется тот, кто собрался, скажем, в Австралию, Армению или Азербайджан – на букву «А» есть только Австрия. Кстати, почему-то именно в этой стране россиянам не советуют оскорбительно отзываться о представителях ЛГБТ-сообщества, а о том, как эту тему обсуждать в других странах, не говорится. Также ничего полезного не почерпнет для себя тот, кто едет на Украину – этой страны в списке тоже нет.
Зато инструкцию можно назвать кратким разговорником нецензурных слов и выражений других народностей: читателю словно бы предлагается запомнить «эти слова», чтобы их ни в коем случае не произносить. Например, в Узбекистане нужно остерегаться произносить «джаляб», «кут», «куток», «ом», «сикмок», «харып». Что они означают, остается загадкой, кроме последнего: «харып» переводится как «быдло».
Но вот словацкие ругательства учить не нужно, так как они схожи с русскими, однако и их лучше не произносить, если не хочешь заплатить штраф 50-100 евро.
Приезжающие в Сербию должны заранее знать такие слова, как «понос» («гордость»), «яблан» («тополь»), «позориште» («театр»), чтобы сдержать «эмоционально окрашенную реакцию». Также читателям напоминают хрестоматийный пример с русскими словами «курица» и «спички». У сербов «курац» означает мужской половой орган, а «пичка» - женский.
В Израиле, как следует из инструкции, «речевой порог толерантности занижен» и в речи часто можно услышать искаженные русские ругательства, завезенные еврейскими эмигрантами. Но все же в этой стране иностранцам не следует употреблять слово «жид», а также критиковать Государство Израиль.
Авторы инструкции много внимания уделяют и жестам, вполне безобидным у нас и оскорбительных «у них». Так, поднятый вверх большой палец в Гвинее-Бисау означает далеко не лайк, а грубый и обидный для собеседника жест.
В столь популярной у россиян Турции не рекомендуется поднимать два пальца в виде буквы «V»: этот жест используют курдские сепаратисты. У националистически настроенных турков это может вызвать непредсказуемую реакцию. Также лучше воздержаться от «козы» (поднятые указательный палей и мизинец) – это приветствие националистической организации «Серые волки».
МИД не советует российским путешественникам неуважительно относиться к государственным символам – в некоторых странах это чревато осуждением не только моральным, но и на конкретный срок – как в Таиланде. Там оскорбления короля Махе Вачиралонгкорну (Рамы X) или его предшественника Пхумипона Адульядета (Рамы IX) караются 15 годами тюрьмы.
В Северной Корее (ну, мало ли) МИД советует фотографировать изображения Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чон Ына только полностью, а вот документировать пустые полки не рекомендует.
Ко всему прочему, россияне должны не только уважать «принимающую сторону», но и себя любимых. В Финляндии наших соотечественников называют пренебрежительно «рюсся», поэтому, если гость из России представится таким образом, то к нему и отношение будет соответствующее.