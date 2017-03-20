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Авторская колонка
20 марта 23:44
Сергей Комков

Член Союза писателей Москвы                

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Гострибуна для самозванца

Россия сегодня, наконец-то, превратилась в настоящее демократическое государство.

Доказательством тому может служить тот факт, что теперь любой самозванец может спокойно выступить с трибуны главного Законодательного Собрания страны – Государственной Думы. Нарядившись в форму казачьего полковника. И при этом никто даже не поинтересуется, является ли действительно этот выступающий реальным «казачьим полковником» или это некий ряженый персонаж, пришедший на заседание для каких-то своих, одному ему известных целей.

В истории российского парламентаризма, правда, был один такой «ряженый». Его некоторые журналисты и политики хорошо помнят. Это – господин Марычев. Он на каждое заседание Государственной Думы являлся в очередном экзотическом наряде, и тем самым забавлял измученных законотворческой деятельностью коллег.

Но, то был в чем-то даже безобидный спектакль, о котором знали все. И на господина Марычева не обижались. Наоборот, он был неким элементом своеобразного депутатского шоу. Благодаря ему, резко возрастал интерес российских телезрителей ко всему происходящему в зале думских заседаний. Каждый раз, сидя перед экранами своих телевизоров, доверчивые телезрители гадали, что в очередной раз учудит этот уникальный депутат.

Затем, когда Марычев покинул здание на Охотном ряду, его заменил наш дорогой Владимир Вольфович. Но, при всей своей экспрессивности, Вольфович не мог дать зрителям такого шарма, который они получали от бывшего депутата Марычева.

Да и времена поменялись. В Государственную Думу пришли новые люди, пожелавшие вдруг, ни с того, ни с сего, заняться законотворчеством. И президент страны начал как-то странно требовать от депутатов не цирковых представлений и не демонстрации мод, а каких-то реальных действий по наведению порядка в стране.

Но! Ничто не бывает вечно!

Видимо, вновь настало время устраивать в стенах Государственной Думы политические шоу.

И руководители некоторых думских комитетов (совместно с некоторыми органами исполнительной власти) решили провести небольшой эксперимент.

Так 20 марта в стенах Государственной Думы состоялись, казалось бы, весьма важные по своему значению Парламентские слушания на тему «О современной политике Российской Федерации в отношении соотечественников».

И, видимо, именно в рамках этих Парламентских слушаний руководство Государственной Думы и МИД России решило еще раз напомнить россиянам о наличии «института ряженных». И провести тот самый забавный эксперимент.

Для этих целей из Чешской Республики на столь солидное заседание в Российский Парламент прибыл очень важный и представительный «казачий атаман», возглавляющий там, в Чехии, весьма «солидную» организацию – «Всеказачий Союз Чешских земель и Словакии».

Да-да, я не оговорился. «Союз», действительно, представляют везде и всюду как весьма «солидную» организацию.

При посещении этого «Союза» главой Синодального Комитета по связям с казачеством РПЦ МП митрополитом Кириллом в октябре 2016 года его «атаман» прямо заявил, что под его началом находится, не много – не мало, - более 300 человек казаков! А сам он – атаман Михаил Дзюба – является полковником Кубанского Казачьего Войска. И эта сенсационная информация моментально была размещена на официальном сайте Синодального Комитета по связям с казачеством Русской Православной Церкви Московского патриархата.

Что, естественно, привело в замешательство руководство Посольства Чехии в России и правоохранительных органов Чешской Республики. Так как это означает, что на их территории под командованием кубанского казачьего полковника действует целое воинское подразделение!

Естественно, в руководство Кубанского Казачьего Войска пошли на сей счет запросы.

И тут выяснилось, что никакой гражданин Михаил Дзюба никогда никакого офицерского казачьего чина там не получал. С учетом всех архивных данных, аж, с 1990-го года.

Вообще никакого!

А наш «атаман» в это время продолжал устраивать игрища в Центральном парке Праги! С боевыми шашками, с кинжалами, с нагайками! И под его командованием браво маршировал десяток мужиков, распугивая прогуливающихся по парку мамаш с детишками и стариков.

Это как раз и было то самое «войско» нашего боевого «атамана»!

Кроме того, «атаман» наловчился изготовлять свои собственные ордена «Святого Михаила», которые вручал за определенную плату своим «казакам» и бесплатно - вышестоящим начальникам из посольства и других представительных российских организаций. За что, видимо, и заслужил с их стороны такую благосклонность.

Так же за плату «атаман» начал осуществлять в своем «Союзе» и чинопроизводство. По поводу чего с целым рядом «казаков» у него потом возникли даже судебные споры.

Ну, чем не цирк?

Конечно же, весело. И забавно. Особенно, в праздничные дни. А их в «Союзе» любят больше всего. Именно в такие дни «казаки» проявляют себя с самой лучшей стороны: пляшут, песни поют, водку пьют! Ну, все, как положено у настоящих кубанских казаков!

Только вот, ведь, в чем незадача – к Кубанскому Казачьему Войску они никакого отношения, как теперь выясняется, не имеют.

Но, и этого еще мало. Оказывается, по поручению заместителя Генерального прокурора России В. Гриня и прокурора Москвы В.Чурикова уже начато целое расследование в отношении нашего «атамана» Дзюбы по факту подделки им официальных документов. Так как командование реестрового (государственного) Кубанского Казачьего Войска не знает и никогда не знало такого казачьего полковника в своих рядах.

Зато, о том, что «атаман» Дзюба всего лишь ряженный самозванец, прекрасно знали сотрудники Посольства России в Чешской Республике, которые согласовывали направление этого «удалого казака» для выступления в Государственную Думу и давали официальное подтверждение в МИД России.

Так что, нашему российскому Посольству в Чехии – отдельное огромное спасибо за возрождение шоу с самозванцами и ряженными в Государственной Думе России.

А то наши бедные россияне совсем было заскучали. Поэтому будем считать, что лучшие традиции, заложенные достопамятным депутатом Марычевым сегодня с успехом продолжил в здании Государственной Думы России удалой «казачий атаман» Михаил Дзюба.

С помощью наших дипломатов в Чехии…

P.S. Во избежание международного конфликта (в связи с тем, что Чехия пока еще является членом блока НАТО), по ходу подготовки данного материала от некоторых экспертов поступило предложение включить «Всеказачий Союз Чешских земель и Словакии» атамана Михаила Дзюбы в состав войсковых частей НАТО.

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы

Позиция редакции может не со совпадать с мнением автора

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