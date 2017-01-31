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31 января 00:18

Посольство США отменило упрощенный порядок выдачи виз гражданам России

Указ нового президента США Дональда Трампа о мигрантах повлиял не только на граждан мусульманских стран, но и на россиян. После вступления в силу иммиграционного закона, американское посольство внесло изменения в процедуру выдачи виз гражданам РФ

Фото: mk-turkey.ru

Указ нового президента США Дональда Трампа о мигрантах повлиял не только на граждан мусульманских стран, но и на россиян. После вступления в силу иммиграционного закона, американское посольство внесло изменения в процедуру выдачи виз гражданам РФ.

Изменения затронули в первую очередь программу повторной выдачи виз The Visa Interview Waiver Program. Цель этой программы – упростить визовые процедуры в случае повторного обращения в посольство. Россияне были избавлены от необходимости проходить собеседования, если предыдущая виза истекла менее 4 лет назад. Теперь этот период сокращается до 12 месяцев, сообщает телеканал «Дождь».

Исключение будет сделано только для сотрудников правительства и международных организаций, а также заявителей младше 14 и старше 79 лет.

Напомним, указ Дональда Трампа запрещает въезд в США сроком на 90 дней гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Документ приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.

В соответствии с указом американского президента авиакомпании стали снимать с рейсов в США пассажиров из указанных стран.

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