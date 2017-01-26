Греция попросила Евросоюз ввести безвизовый режим для россиян
Власти Греции обратились к Евросоюзу с просьбой разрешить безвизовый въезд в страну для российских туристов. Соответствующее обращение последовало от властей Южного Эгейского региона Греции
Власти Греции обратились к Евросоюзу с просьбой разрешить безвизовый въезд в страну для российских туристов. Соответствующее обращение последовало от властей Южного Эгейского региона Греции.
Греческие чиновники просят ускорить запуск пилотной программы безвизового въезда для граждан третьих стран, в том числе и России. В марте 2017 года безвизовую программу планируется запустить для граждан Ирана, а в апреле – для граждан России и Турции.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что в рамках программы граждане указанных стран будут приезжать в порты греческих островов в рамках круизных маршрутов, следующих из Турции.
Губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос направил письмо еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу, в котором отметил, что безвизовый режим позволит улучшить экономику островов Кос, Лесбос, Хиос, Самос.
Губернатор посетовал, что из-за наплыва беженцев туристы стали реже посещать Эгейские острова.