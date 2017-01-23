«Прекрасный шанс доказать, что ни учитель, ни полицейский вам не нужны»
Приход Дональда Трампа в Белый дом положил конец целой эпохе — устоявшемуся миропорядку XX века. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Как мир будет выглядеть завтра — еще не предопределено, констатировал министр. Странно, что мир и Америка оказались не готовы к приходу такого лидера, как Дональд Трамп.
Можно смеяться над его прической, галстуком, мимикой, интонациями. Возмущаться высказываниями о женщинах, иммигрантах и Путине. Негодовать и плакать, сравнивая Мишель Обаму и Меланию Трамп. Можно с обреченностью побежденного интеллектуала пророчить скорый захват Америки реднеками и гопниками. Но вот что, на мой взгляд, необходимо понимать всем, вне зависимости от личных симпатий-антипатий: появление в Белом доме Трампа — событие неизбежное, закономерное и, смею утверждать, потенциально полезное для всего прогрессивного человечества.
Специально приведу пример, который многие воспримут как некорректный: приход к власти Горбачева и распад социалистического блока вместе с самим СССР. Полезно это было для мира в целом или для Союза в частности — у каждого свое мнение. Но в исторической перспективе это было неизбежно. Я ни секунды не принижаю роль личности и конкретно Михаила Сергеевича в истории, но уверен: не в 85-м, так в 95-м, не с Горбачевым, так с кем-нибудь другим, но процесс бы пошел в любом случае. Не нравится параллель с Горбачевым и СССР, возьмите пример любой другой амбициозной державы, которая однажды откусила больше, чем могла проглотить, — от великого Рима до великой Британии.
То, что послевоенный мировой порядок рухнет, стало ясно не после действительно сильной речи Трампа на инаугурации, а самое позднее в 1989 году, когда рухнула Берлинская стена. То, что победа в холодной войне обернется для США грандиозными внешними вызовами и внутренними проблемами, в 1992 году в интервью автору этой реплики, тогда еще студенту, говорил один из самых выдающихся антисоветчиков и патриотов США Збигнев Бжезинский. О том, что глобализация в сочетании с расовой и иммиграционной проблемами если не взорвут, то серьезно подорвут американскую экономику и здоровье нации, писали как о свершившемся факте уже в первом десятилетии нулевых. Попытка пересмотра своей роли мирового арбитра была для Америки исключительно вопросом времени, как и приход человека, который рискнет попытаться этот поворот осуществить.
"Мы должны собраться и заново начать обустраивать Америку". Нет, это еще не Трамп, это слова из инаугурационной речи Обамы в 2009-м. Признаться, одно время я думал, что парадигму сменит именно первый чернокожий президент США. Обама не смог. Может, потому, что как карьерный политик и часть истеблишмента оказался слишком зависим от правил игры и психологических установок. А, может, на самом деле никогда не ставил перед собой такой задачи.
Трамп точно ставит. Его речь на инаугурации стала, ни много ни мало, объявлением нового курса. Именно поэтому на нее так нервно отреагировали в мире. Я не сравниваю Трампа с Рузвельтом (интеллектуально, профессионально они с разных планет), но уверен: именно при Трампе у Америки есть шанс изменить себя, как это произошло со страной после Великой депрессии.
Насколько эти перемены сделают счастливее американцев, зависит в том числе от того, какую стратегию изберут проигравшие интеллектуалы. Одно дело — не предавая своих ценностей, поддерживать Трампа там, где цели совпадают, и отстаивать свою правоту там, где нет. Другое — априори не принять "выбор плебса" и потратить все силы на то, чтобы не дать президенту "дожить" до конца первого срока. Этот призыв и прогноз ("не доживет до конца первого срока") я, кстати, впервые услышал в 2001 году из уст Бориса Березовского — в отношении другого популярного в народе политика. Америка, разумеется, не Россия, там шансов погибнуть и политически, и физически у президентов не меньше, чем у их врагов. И все же вряд ли Штаты станут от таких разборок сильнее.
Что касается остального мира, то, как заметил Борис Акунин, учитель объявил, что уходит из класса, посмотрим, что из этого выйдет. Если вам такая аналогия кажется унизительной, замените учителя на полицейского, а класс — на район. Если и это не устраивает — что ж, история дает прекрасный шанс доказать, что ни учитель, ни полицейский вам не нужны. Если, разумеется, вы достаточно взрослые, чтобы этим шансом воспользоваться.