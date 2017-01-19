В Испании по запросу спецслужб США задержали российского программиста
Испанские правоохранительные органы задержали в аэропорту Барселоны гражданина России Станислава Лисова. Задержание произведено по запросу спецслужб США. Станислав Лисов работает программистом
Испанские правоохранительные органы задержали в аэропорту Барселоны гражданина России Станислава Лисова. Задержание произведено по запросу спецслужб США.
Станислав Лисов работает программистом. Власти США подозревают его в осуществлении хакерских атак.
Семья Лисовых проживает в Таганроге. В Испанию программист и его супруга приехали в отпуск, однако в аэропорту Барселоны глава семьи был задержан. Испанские полицейские объяснили ему, что запрос на арест поступил от ФБР США, а также Интерпола. Пока официальных обвинений Лисову не предъявили, сообщает RT.
Испанские власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина. В настоящее время сотрудники консульства выясняют подробности инцидента.
Задержание Станислава Лисова может быть связано с обвинениями в адрес России в осуществлении хакерских атак на серверы американских организаций. Среди прочего, российских хакеров подозревают во вмешательстве с ход президентских выборов в США, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп.