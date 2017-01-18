Что не так с президентом России
Владимир Путин высказался. Про Трампа и проституток.
«Эти вбросы — очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, не был никаким политическим деятелем. Он был просто бизнесменом, одним из богатых людей Америки. Кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Это полный бред. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие в мире».
Что с этим не так.
— «Кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером?» Эээ, за каждым третьим? Каждым пятым? Или каковы критерии отбора. Только за теми, у кого больше 20 миллиардов? За теми, кто старше тридцати лет? Конечно же, ФСБ следит именно что за каждым хоть сколько-нибудь важным иностранцем, приезжающим в Россию. И за россиянами, естественно, тоже. То есть за всеми, кто находится в России (и не только). А то мы не помним «человека, похожего на генпрокурора». И дело, которое лично вел тогдашний глава ФСБ Владимир Путин. Так что ладно прикидываться, все это делают, даже американцы прослушивали Меркель.
— Владимиру Путину с трудом представляется, что Дональд Трамп спал с проститутками, потому что «это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира». Именно это, по убеждению президента России, а не тот факт, что Дональд Трамп женат, должно было остановить миллиардера от встречи с проститутками. О том, что в американском обществе до сих пор существует и эксплуатируется идея семейных ценностей (family man), российскому президенту и в голову не пришло. Естественно, потому что у нас никто никогда и не избирался как семьянин, то есть достойный человек. В России все наоборот — после высочайшего развода чиновники и бизнесмены бросились разводиться с опостылевшими женами и переженились на любовницах.
— Владимиру Путину с трудом представляется, что Дональд Трамп спал с проститутками, потому что «это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира». Очевидно, Владимиру Путину представляется, что если ты миллиардер, то можешь получить любую женщину. Особенно, если это участница конкурса красоты. И особенно, если ты тот самый миллиардер, который является организатором этого конкурса красоты. Поразительным образом Владимир Путин недословно процитировал Дональда Трампа, который уже давно объяснил, почему он хватает красавиц за промежность. «Когда ты звезда, они тебе это позволяют. Ты можешь делать все, что захочешь».
— «Я с трудом могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью». А я-то думала, что социальная ответственность лежит на чиновниках и губернаторах. Ну и на президенте, конечно. Ну хорошо хоть теперь знаю, как называть чиновников, губернаторов и президента, которые плохо выполняют свои социальные обязательства.
— «Хотя и они /проститутки/ у нас самые лучшие в мире». Ну тут Владимиру Путину, конечно, виднее.
Вопрос остался только один: почему Владимир Путин уже четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей списка Forbes, а его филлипинского коллеги Родриго Дутерте там еще нет?
Источник - Эхо Москвы