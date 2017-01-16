Давосу уже неинтересно, кто такой мистер Путин
Китай предстанет как новый глобальный лидер, а Россия – как досадный раздражитель
Во вторник в Давосе стартует очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ), который зафиксирует существенные изменения мировой повестки дня. Впервые ведущую роль на подобных мировых мероприятиях начинает играть Китай. А представители команды избранного президента США Дональда Трампа решили вообще не приезжать в Давос. Заметно изменилось на Всемирном форуме и положение России. Если раньше нашу страну считали привлекательной для инвестиций быстрорастущей экономикой, то теперь Россия воспринимается главным образом как досадный раздражитель.
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проигнорирует Всемирный экономический форум, который пройдет в швейцарском Давосе с 17 по 20 января.
На форуме не будет ни Трампа, ни членов его команды. Об этом передает Bloomberg. В окружении Трампа пояснили, что участие его представителей стало бы предательством тех идеалов, которые он отстаивает и которые помогли ему выиграть выборы. США теперь концентрируются на внутренних проблемах, а место лидера в решении глобальных проблем впервые занимает Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит во вторник на главном пленарном заседании форума. Гендиректор ВЭФ Клаус Шваб считает, что Китай – ответственный глобальный лидер на фоне роста неопределенности в мире.
Россия же в Давосе сейчас представлена скромно. Москва продолжает отправлять туда правительственные делегации, но создается впечатление, что делается это по инерции. Например, в 2009 году российскую делегацию в Давосе возглавил Владимир Путин в должности премьер-министра. В 2011-м – Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента. В 2013-м Медведев снова был во главе делегации, но уже в должности премьера. А, например, в прошлом году представлять в Давосе Россию доверили вице-премьеру Юрию Трутневу, в этом году – в третий раз – первому вице-премьеру Игорю Шувалову.
Раньше в Давосе именно Россия могла похвастаться пристальным вниманием международного сообщества. Это и неудивительно: с 2000 по 2008 год наша экономика была быстрорастущей, темпы роста ВВП и промпроизводства в отдельные годы приближались к 7–8% в год, рост оборота розничной торговли достигал двузначных значений, в стране был потребительский бум. Инвестиции в такую экономику сулили быструю отдачу. Иностранных наблюдателей волновали и политические события России. Давос-2000 запомнился вопросами, которые задавали российской делегации иностранные журналисты. Среди них был знаменитый вопрос «Who is Mr. Putin?» («Кто такой мистер Путин?»). Давос-2007, как писали СМИ, показал, что именно Дмитрий Медведев станет главным преемником Путина.
В этот раз участников Давосского форума, судя по всему, не волнуют экономические перспективы и стратегии РФ. Недаром на официальном сайте ВЭФ в разделе «Лучшее Давоса-2017» пока нет ни одной предварительной публикации, полностью посвященной экономическому развитию России или ее вкладу в мировой ВВП. Зато там есть доклад почетного профессора военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Лоуренса Фридмана с призывом прекратить переоценивать российскую угрозу в гибридных войнах. Сначала профессор рассказывает о методах ведения гибридной войны, используемых, по его словам, Россией, а потом он указывает, что предпринимаемые Москвой действия не так уж эффективны. То есть пока что Россия в Давосе рассматривается скорее как досадный раздражитель, инициатор информационных атак, которые нередко играют против самой России.
Совершенно иначе выглядит Китай. В его случае рубрика «Лучшее с Давоса-2017» представлена докладом руководителя пресс-канцелярии Госсовета КНР Цзяна Цзяньго о влиянии Китая на мировую экономику в 2017 году. Также на официальном сайте форума можно найти материалы о вкладе КНР в разработки в области искусственного интеллекта.
Конечно, сама российская делегация планирует осветить экономические вопросы. Ударным днем станет четверг, 19 января. На сессии, посвященной формированию национальной цифровой стратегии, судя по анонсу, выступит глава Сбербанка Герман Греф. В число спикеров, которые будут обсуждать перспективы глобальной банковской системы, вошел президент ВТБ Андрей Костин. На сессии по глобальным перспективам энергетики, диверсификации экономики ожидается глава Минэкономразвития Максим Орешкин. А главным событием для нашей делегации станет сессия «Россия в мире». Среди заявленных тем – новые драйверы экономического роста, перспективы многополярного мира, изменения на международной арене. Ожидаются выступления Игоря Шувалова, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Есть в списке спикеров Давоса и российские бизнесмены.
Также планирует посетить Давосский форум вице-премьер Ольга Голодец, о чем сказал в субботу ее пресс-секретарь. А как сообщалось еще в декабре прошлого года, в дни форума в Давосе будет работать «Русский дом», цель которого – изменить восприятие России и российских компаний за границей. «Русский дом» будет организовывать дискуссии и встречи, посвященные четвертой промышленной революции, инвестиционному климату.
Часть опрошенных экспертов ждут от Давосского форума хороших результатов для РФ. Как говорит вице-президент «Деловой России» Татьяна Минеева, Россия по-прежнему будет представлена «на высоком уровне». По ее словам, «анонсированная программа приватизации будет неизбежно притягивать зарубежные инвестиционные фонды».
Весь 2017 год может стать годом России, надеется аналитик компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. Эксперт обращает внимание, что сейчас российские активы «крайне привлекательны для инвестиций, о чем свидетельствует рост российского фондового рынка», тогда как некогда самый мощный среди развивающихся стран китайский рынок испытывает проблемы.
Многие предприятия видят в России хороший потенциал, замечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. «Выгода проста: во время кризиса можно относительно недорого создать производство, а потом наращивать объемы выпуска продукции вместе с ростом посткризисной экономики», – поясняет эксперт.
Но некоторые аналитики все же говорят о взаимном угасании интереса: и России к Давосу, и Давоса к России. «Давосский форум сейчас не имеет для России большого значения из-за наложенных на страну санкций и сложных отношений с Западом, – говорит ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев. – Роль сегодняшнего Давоса по сравнению с нулевыми годами значительно снизилась, однако участие в нем по-прежнему считается престижным и позволяет нащупать точки решения некоторых локальных вопросов». «Сейчас форум весьма слаб в плане посещаемости мировыми лидерами. Разве что глава Китая посетит это мероприятие. Однако для России сейчас больше интересен разворот на Запад из-за кардинальной смены руководства в США и подступающих перемен в Европе», – добавляет Исаев.
Как говорят эксперты, экономической ситуацией в России все сложнее хвалиться, при этом на международной арене приходится отвечать на неудобные геополитические вопросы – все это отпугивает Россию от участия в подобных мероприятиях. «Конкуренция в Давосе очень высока: мы рассказываем, например, об инвестициях в наш Дальний Восток, а корейцы предлагают инвестировать в их робототехнику, – рассуждает аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. – Но совсем игнорировать Давос российская сторона не может, потому что нужно все время участвовать в обсуждении, лоббировать вопрос о снятии с России санкций».