Грузовой самолет Turkish Airlines упал на дачный поселок под Бишкеком
Турецкий самолет выполнял рейс их Гонконга. Авиакатастрофа произошла около 04:30 по московскому времени. По предварительным данным, самолет после неудачной попытки совершить посадку пошел на второй круг
В Киргизии потерпел крушение грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines. Лайнер Boeing 744 разбился в дачном поселке под Бишкеком при заходе на посадку в аэропорту Манас.
Турецкий самолет выполнял рейс их Гонконга. Авиакатастрофа произошла около 04:30 по московскому времени. По предварительным данным, самолет после неудачной попытки совершить посадку пошел на второй круг.
Начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии Мухаммед Сваров сообщил РИА Новости, что в районе падения самолета в дачном поселке разрушено 15 домов.
На борту лайнера находился экипаж «по штатной численности», в составе двух пилотов и технических работников. Сообщается, что трое из четырех членов экипажа погибли. В результате крушения лайнера погибли еще 17 человек, приживавших в поселке.
На место авиакатастрофы выехал глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, а также руководители экстренных служб.