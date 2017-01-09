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09 января 00:11

В странах Европы из-за аномальных морозов скончались более 20 человек

Ночь на воскресенье, 8 января, в странах Европы стала самой холодной с начала зимы. В Польше погибли 10 человек, в Чехии скончались три человека

Фото: dw.com

В Европе из-за аномальных морозов погибли более 20 человек. Среди погибших от переохлаждения много бездомных, а также мигрантов.

По данным ВВС, ночь на воскресенье, 8 января, в странах Европы стала самой холодной с начала зимы. В Польше погибли 10 человек, в Чехии скончались три человека.

В Болгарии скончались три мигранта, еще семь человек погибли в горных районах Италии, где идут сильные снегопады, а температура воздуха опустилась ниже -20 градусов.

На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до -26 градусов, на многих автомобильных трассах страны образовался сильный гололед. В Стамбуле из-за снегопадов отменили сотни авиарейсов.

Отметим, что в России нынешняя зима стала самой холодной за последние 120 лет. В Москве и области температура воздуха в рождественские праздники опускалась до -30 градусов.

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