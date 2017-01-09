В странах Европы из-за аномальных морозов скончались более 20 человек
Ночь на воскресенье, 8 января, в странах Европы стала самой холодной с начала зимы. В Польше погибли 10 человек, в Чехии скончались три человека
В Европе из-за аномальных морозов погибли более 20 человек. Среди погибших от переохлаждения много бездомных, а также мигрантов.
По данным ВВС, ночь на воскресенье, 8 января, в странах Европы стала самой холодной с начала зимы. В Польше погибли 10 человек, в Чехии скончались три человека.
В Болгарии скончались три мигранта, еще семь человек погибли в горных районах Италии, где идут сильные снегопады, а температура воздуха опустилась ниже -20 градусов.
На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до -26 градусов, на многих автомобильных трассах страны образовался сильный гололед. В Стамбуле из-за снегопадов отменили сотни авиарейсов.
Отметим, что в России нынешняя зима стала самой холодной за последние 120 лет. В Москве и области температура воздуха в рождественские праздники опускалась до -30 градусов.